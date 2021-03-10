الام بنكهة عراقية خاصة جدا ..

د . سلمان كيوش ||

(الفَرق في الفِرق

النفعُ الوحيدُ الذي بقي لي في الحياةِ هو

البكاءُ.. ) الفريد دي موسيه

بوضوح، أستطيع اختزال أمّي بعبارة "رويحة حلال"، فهي طيّبة، وحميمة جدًا مع الآخرين، لاسيما مع أحزانهم، فقد سمعتها تقول يومًا، وهي تستعدّ للذهاب إلى تهنئة جارتها التي أنجبت ولدًا: احنه كون نبچي على الينولد مو بس عاليموت. وكما توقّعت، فقد نعت في بيت جيراننا!!

غير أن مكيّة تلبّست الحزن، أدمنته، وغدا علامتها الفارقة بعد مقتل أخي كاظم في الحرب مع إيران. لم نعد نرى من وجهها غير عينيها وهما خارجتان للتوّ من نوبة بكاء ساخن، أو وهما تستشرفان، ببريق غيثيّ، وابلًا من دمع غزير.. لا تفارق لطخات الطين شيلتها، وكأنّ كويظم مازال مسجّى في الهول بتابوته اليقطر دمًا، كما وصلنا أوّل مرّة. لم يعد لمكيّة غير حلم هزيل شاحب، بعد أن أرجأت أحلامها كلّها، هو أن تجاور كاظم في قبر على يمينه. الأكل والنوم أصبحا ترفًا تحسدنا عليه حتى مع دنو الذكرى السنويّة الأولى.. هي تنتظر، ولكن لا ملامح لما تنتظره. وتتوقّع حدثًا انفجاريًّا ما، ولا أظنّه غير انفجارها هي بحدّة الاكتئاب. تلفّ الرشّاد بقطعة خبز صغيرة وتدنيها من فمها، فتبعدها فورًا وتقول: "مسعدة آنه وآكل وكويظم حدر التراب". لم نعد نستطيع التفريق بين صمتها ونواعيها، وأيّهما أشدّ صلابة وقسوة علينا. لقد فاقت أمّي هاجرَ في حزنها وسعيها في أشواطها السبعة بيننا، وتضاعف حبّها، فهي عادة ما تضع أنفها في نحري، تشمّني مع نشغة حارّة: "يمّه... بيك ريحة كويظم، يا تفر"، وتفاريتي متأتيّة من كوني لم أعزف عن الطعام أو النوم كما تفعل...

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كنتُ أسبقها بخطوة في ساحة الطيران ونحن نسير باتجاه گراج الچوادر حين تسمّرت مكيّة فجأة في المكان كشجرة راسخة.. فثمة سيّارة حديثة فارهة وقفت أمام باب كنيسة ساحة الطيران. قلتُ لها:

ـ يا الله يمّه.

قالت بثقة:

ـ تهدّالي..

وقفت سيّارة أخرى خلف السيّارة الأولى، ونزل من الاثنتين رجال قليلون ونساء كثيرات متشحات بالسواد. أُنزل تابوت أنيق جدًا وصقيل، ملفوف بعلم، فدنت أمّي من التابوت، وسألت امرأة تقطر أناقة وبياضًا وترفًا:

ـ شهيد؟

اكتفت المرأة بايماءة متكلّفة من رأسها بالإيجاب. عدتُ لاستحثّ أمّي على السير فرفضت باستنكار:

ـ إمش انت كون تريد.

سارت أمّي خلف التابوت المتجه نحو باب الكنيسة الواسع، ودخلت مع النساء الأنيقات السافرات إلّا من أوشحة رقيقة شفّافة تغطّي، بالكاد، شعورهن وأعناقهن البلوريّة. البعض منهن يضعن نظارات سود حجبت أعينهن..

دخلتُ مع الحشد، فداهمتني رائحة عطرة أنيقة... رائحة بكر، وأظنّها رائحة الطهر واتساع المكان وأناقته. لم يسبق لي دخول كنيسة من قبل، فبدوتُ موزّع الانتباه بين تفاصيل المكان ومتابعة مكيّة التي تماهى سواد هيأتها مع سواد المعزيّات، اذا استثنينا نصاعة سيقان النسوة وأحذيتهن اللماعة.

وُضع التابوت متقاطعًا أفقيًا مع وقفة النسوة والرجال. وسرعان ما خرج رجل ستينيّ من بهو الكنيسة، متشح بالسواد أيضًا، باستثناء لون قرمزي حول خصره وعرگشينة زادت حمرتُها بهاءَ وجهه. فتح كتابًا وبدأ يتلو ما لا سبيل إلى فهمه. خرجت مكيّة من اصطفاف النسوة الأفقي، ودنت فكانت أقرب منهن إلى التابوت، وعيناها مركوزتان فيه.. بدت كأنّها تنتظر حدثًا ما، ولما طال انتظارها قالت بصوت هامس في البداية:

ـ انتن شوكت الله يهديچن وتبچن؟!

لم ينتبه إليها أحد سوى القس، الذي شملها بنظرة طفحت بالدهشة. اقتربتُ منها جدًا، وهمست:

ـ يمّه، أنت شمتانيه؟

قالت بنبرة أرادتها عالية:

ـ متانية هذن "المعرسات" شوكت يبچن..

ـ يمّه امشينا الله يخليچ.

لم تشأ سماعي، فسرعان ما غادرت وقفتها وجلست بجانب التابوت على الأرض. اتكأت عليه بكوعها، وبسطت كفها الأخرى فوقه، ونعت:

يمّه..... جيتك وردتك تگعد وياي ويردلي شوفي لهاي ولهاي من البواچي وشّلن ماي

ضاع صوت القس، فناقوس أمّي أوضح بكثير، وسرعان ما صمت الرجل، والحيرة تجلّله. من الواضح أن الحزن تسلّل إلى الآذان كلّها، واخترقها ليستقرّ هناك في الشغاف برغم جزمي أن أهل الميّت لا يعرفون ما الذي تقوله مكيّة باستثناء يمّه التي تطيلها عامدة. خلعت "المعرسات" نظاراتهن السود، وتبادلن نظرات شوشها الدمع. ما لم أكن أتوقّعه أبدًا هو أن تنسلّ المرأة البدينة من بينهن، لتجلس بجانب أمّي. حاولت تقليد جلستها، ولأنّ تنورتها قصيرة نسبيًّا فقد انحسرت لتكشف عن بداية فخذين ممتلئين حدّ التراعة. بادرتها مكيّة على الفور:

ـ انت أمّه؟

ـ إي.

قالتها بانتحاب استمدت طاقته المتفجعة مما سمعته من مكيّة، فهبطت كفّ مكيّة لتستقرّ على كتف المرأة البدينة. نشجت:

من دمعي گبرك بلّليته بشعواط چبدي بخّريته ما ظل بخيت وما نخيته بلكت يرد الهوه لريته. هلاه كاظم هلاه يمّه.

خرطت مكيّة سوائل أنفها، ونظرت نحو المرأة التي دنت منها حتى لاصقتها.

ـ هو شسمه؟

ـ اسرافيل.

ـ شنهي؟

ـ اسرافيل.

ـ اسم هذا يو نحوة؟

تحت سياط الحزن المنهمر المجلجل في فضاء الكنيسة تيقّنتُ أن الملائكة قد غادرت القس لتصطفّ مع أمّي. شعرتُ أنّ المسيحيّة بصلبانها وشموعها وايقوناتها قد انحازت لمكيّة الشروگيّة، وأن العذراء ليست بعيدة، مقرّة لها بجدوى حزنها وأرجحيّته. عرفت هذا حين انتحبت النسوة جميعًا، ومعهن القس. أعرف أنهن اكتفين بانتحاب متوجّس حذر لأنّ معنى ما تقوله مكيّة شقّ عليهن.

نعت مكيّة:

بالگبر كون هواي بيبان

وشوفنّك يا يمّه شوكت ما چان

لشوفة رسومك گلبي عطشان.... هلاه "سريّف" هلاه يمّه..

بدا صوت مكيّة فرصة طازجة ذكّرت هؤلاء النسوة والقس بالتراب، وأن عليهم مواجهة مصير إسرافيل الترابي بما يليق به من الحزن والبكاء. نجحت مكيّة في اقناع هؤلاء المسيحيين أن الموت لا يمكن مواجهته إلّا بنبذ ما يشغلنا كلّه والاكتفاء بما يشغل الميّت الآن. ذكّرتهن بأن موت إسرافيل قاس لأنّه مات مبتور العمر، مع امتلاكه من أسباب البقاء الكثير. شعر المسيحيون أن ثمة خطأ ما في الوجود، ذكّرتهم به نعاوي مكيّة، فاسرافيل لم يمت يأسًا، فهو ككويظم، مستقبل للحياة. ذكّرتهم بأن موت اسرافيل كموت الخدّج، يشرفون على الدنيا ونيّاتهم ناصعة في الرحيل عنها.

حين جلست شابّة جميلة على يسار أمي، وتبعتها النسوة جميعًا، شعرتُ أن مكيّة واضحة وبارزة ولديها ما تتقنه. لم يبق إلّا القس وأنا واقفين.. دنا منّي. كان التابوت وما يجري حوله محاطًا بالغموض برغم الصخب الذي أشاعته مكيّة. قال القس:

ـ أتمنى الآن امتلاك قدرتكم على البكاء.