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القيم والافكار الدينية ...


 

قاسم الغراوي ||

 

      ان زرع القيم الاسلامية والانسانية في عقول الشباب مهمة اخلاقية للحفاظ على هذا الجيل من الضياع من خلال التثقيف والتاثير فيه وزرع الافكار الايجابية والتمسك بها ومن المؤكد ان القيم الدينية هي خير مصدر لهذه الافكار . 

ان الزيارة التاريخيّة واللقاء بين أعلى مرجعيتين على المستوى الإسلامي والمسيحي لها  أهميّة كبيرة في المساهمة في تعزيز علاقة المسلمين بالمسيحيين في الداخل العراقي وفي العالم أجمع ، وهو نسيج لتاريخ عراقي لقرون من الزمن ، وأنها ستكون بمثابة ردّ على كلّ من يقول إنَّ هناك عملاً على إخراج المسيحيين من الشرق. 

نحن بحاجة إلى تعزيز هذه العلاقة وإلى مزيدٍ من التعاون على مستوى القيادات المسيحيّة والمُسلمة لمواجهة الكثير من القضايا التي تهمّ العالم، وبشكلٍ خاصّ لمواجهة الظلم العالمي نتيجة الحروب والتوترات كما اكد السيد السيستاني بان الظلم والفوضى ومعانات الشعوب سببها الدول العظمى التي تحاول استغلال خيراتها والسيطرة على مواردها .

أن زيارة البابا فرنسيس إلى النجف سوف ينتج عنها مرحلة جديدة فيها الكثير من المعاني الانسانية على مستوى العلاقات المسيحية الإسلامية.

 وتاتي اهميّة الزيارة في ظلّ انعدام هذه القيم الذي بتنا نشهدها في كل بقاع العالم.

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