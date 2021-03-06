المقالات

قداسة البابا والحشد الشعبي..! 

39 2021-03-06

 

يوسف الراشد ||

 

لقد تعرض العراق خلال السنوات الماضية الى حملة شرسة منظمة من قبل قوى الشر والظلالة والتطرف والظلام المتمثلة بدواعش العصر الذين  سعوا في الارض عبث وفسق وفساد وقتل وتهجير فلم تسلم منهم المكونات والطوائف والاعراق والحرث والنسل فستباحوا اجزاء واسعة من ارض العراق .

واسسوا لهم في الموصل دولة الخرافة وبمساعدة المحتل الامريكي الذي هيئة لهم الاجواء المناسبة من دعم اللوجستي وتغطية الجوية وحماية ونقل جوي بين العراق وسوريا وجلب المقاتلين من جميع دول العالم وتدريبهم في الاردن وتركيا والسعودية والامارات وقطر وارسالهم الى العراق ليبفذوا عمليات ارهابية .

فحتلوا الموصل لمدة مايقارب السنتان وأسسوا (الدولة الاسلامية فيها) دولة الخرافة وستباحوها وتزوجوا وسبوا نساؤها من ( المسلمات والمسيحيات والصابئة والاشوريات والكلدانيات واليزيديات ) وباعوهن في سوق النحاسين وهجروا اهلها وقتلوا رجالها وجندوا اطفالها وغسلوا ادمغتهم بالافكار والمعتقدات المنحرفة وهيئوا الفتوى الدينية التي تحرض على القتل وهدموا الدور والبيوت والمحلات والمؤوسسات المدنية والمعالم الاثرية والحضارية .

والعالم وكل دول وشعوب العالم تتفرج على ما يحدث ويحصل في العراق لم يحركوا ساكن ولم تتحرك ظمائرهم ولم تهتز شواربهم ولم تصدر فتوى او ادانة او جهاد من الكنائس او البابا اوالفتكان او الباب الاعظم للنساء المسبيات اوالمغتصبات المسيحيات او اليزيديات او الصابئيات او الاشوريات والكلدانيات  ،، بلا على العكس من ذلك فهناك من هو شامت على ما يحصل في العراق  .

ان ما حصل في العراق هو جريمة بحق الانسانية وبحق المعتقدات الدينية لم تتحرك الامم المتحدة ولا الاتحاد الاوربي ولا دول العالم المحبة للسلام والوئام والتعايش السلمي ،،  الى ان صدرت الفتوى المباركة من النجف الاشرف ليهب رجال وشباب وفتية العراق لتحرير الارض والعرض من دنس داعش ويحرروا نساء الصابئة والنصارى والاشوريات ويعيدوا لهم كرامتهم ويفتحوا الكنائس من جديد لاقامة الشعائر والقداسة فيها .

للاسف الشديد لقد غاب عن ذهن قداسة البابا خلال كلماته في بغداد او النجف او ذي قار الثناء والشكر والمدح ورد الجميل لرجال الحشد الشعبي المقدس الذين حموا الديار وحافظوا على نساء المسيحيات والصابئيات والازيديات وعلى الكنائس في بغداد والموصل وذي قار وباقي مناطق العراق الاخرى من دنس الدواعش وبذلوا الارواح وسقط منهم الشهداء والجرحى لحماية العرض والارض .

وكان على قداسة البابا  ادناة الاعتداءات المتكررة من قبل القوات الامريكية التي ارتكبت جريمة عظمى بحق شهداء النصر ( المهندس وسليماني ) قرب مطار بغداد والذين كان لهم الفضل بمقاتلة الدواعش وقيادة المعارك وكسر شوكة الدواعش والنصرعليهم او الاعتداءات المتكررة على مقرات الحشد .

ولولا جهاد ودفاع وصبر وعزم ودماء شباب الحشد الشعبي لما استطاع قداسة البابا ان يزور العراق او ان يكون هناك عراق بسبب اجتياح واحتلال فلول داعش الارض ولما استطاع ان يؤدي قداسته مراسيم الحج في اور لان الدواعش قد عبثوا فيها او هدموها او ان يزور كنائس بغداد وباقي المناطق فمن العرفان والانصاف رد الجميل لاؤلاك الرجال الذين حموا نساء المسيحيات واليزيديات والكنائس من عبث قوى الظلالة والاجرام .     

ومهما يكن او كان فان رجال الحشد الشعبي قد ادوا ماعليهم من واجب ديني واخلاقي ولبوا النداء والفتوى المقدسة وهم لم ينتظر المدح او الثناء من قداسة البابا او من اي جهه اخرى او ان يكون في ذهنهم او بالهم غير مرضات الله والفوز بالجنة وقبول الاعمال فحيا الله رجال الحشد الشعبي الابطال وحيا الله المرجعية الدينية في النجف ،، وحيا الله قداسة البابا الذي يزور العراق ونسى ان يحيي رجال الحشد .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
زيارة البابا ورسالة المرجعية الصريحة..!
العالم زار السيد السيستاني في بيته..!
التربع على عرش العالم
البابا والسيستاني في  رحاب الانسانية
التقارب الاسلامي المسيحي..اقطابه ال البيت (ع)
همسة تحليلية (اشكالية الاعتراف)..عن البابا أخبر..!
سبع (لاءات) سيستانية هي مهمة القيادات الدينية في العالم
قداسة البابا والحشد الشعبي..! 
فنتازيا بابوية
الامام السيستاني مرجع ديني عالمي إنساني بمنهج علوي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك