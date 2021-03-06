المقالات

مِحنَةُ (السَّيِّدِ العَظِيمِ) مَعَنَا !


 

أ.د علي الدلفي ||

 

اتفقنَا أو اختلفنَا كعراقيّينَ (سنّةٍ وشيعةٍ)؛ أو (شيعةٍ وشيعةٍ)؛ أو طوائفَ أخرىٰ مُتعدّدةٍ ومنقسمةٍ علىٰ ذاتها؛ سمتنا جميعًا (الخلاف والاختلاف)؛ لا بُدّ علينا؛ جميعًا؛ أنْ نعيَ الحقيقةَ النّاصعةَ بعيدًا عنِ الأحقادِ والضّغائنِ؛ وجوهرها: إنَّ هذا السّيّد لا ريبَ فيهِ هدًى للمُتقينَ! وعرضها: تتعلّقُ بلقاءِ الحبرِ الأعظمِ (البابا) الأعلىٰ في المسيحيّةِ الكاثوليكيّة في العالمِ؛ وهو قطبُ رحى المسيحيّةِ ومركزها في الكرةِ الأرضيّةِ؛ مع زعيمِ الإسلامِ العلويّ (الشّيعيّ) في العالمِ ومرجعها الأعلىٰ آية الله سيّدِ النّجفِ الأشرفِ السّيستانيّ العظيمِ.

يقولُ أهلُ العقلِ والفلسفةِ: الحقُّ أحقّ أنْ يُتّبع أبدًا؛ إذْ لا يحقُّ للإنسانِ أن يضعَ قدمًا مع الحقّ وأخرى مع الباطلِ، فإنّ ذلكَ قَدْ يُسمّىّ: (نفاقًا) و(خداعًا). قال عزّ وجلّ: (وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ). إنَّنا نعتقدُ أنّ المرجعيةَ الدّينيّةَ تعدُّ اليومَ جبهةَ الحقّ التي أسّسَ أركانَهَا أهلُ البيت (عليهم السّلامُ)؛ لتكونَ ملجأً للأمّةِ في زمنِ الغيبةِ التي يَعتقدُ بها (الشّيعةُ) اعتقادًا مُطلقًا؛ فلا ينبغي أنْ يستظلَّ (المؤمنُ) بظلٍ ينافي ظلّها.

وإنَّ دورَ السّيّدِ السّيستانيّ في العراقِ مُنْذُ (٢٠٠٣) إلىٰ يومنا هذا لا مثيلَ لَهُ ولا يُقاسُ بدورٍ آخرَ علىٰ جميعِ الأصعدةِ (السّياسيّةِ؛ والاجتماعيّةِ؛ والدّينيّةِ؛ والاقتصاديّةِ؛ والثقافيّةِ؛ والفكريّةِ)؛ لَقَدْ نهضَ بمسؤوليّةِ الحفاظِ على بلدٍ مُمزقٍ؛ وأعادَ خياطةَ أوصالهِ. ففي وقتِ السّلمِ كان السّيستانيّ (طبقًا للرسالةِ التي بعثها إلى الأخضر الإبراهيميّ  قبل سنواتٍ) يقودُ جهدًا فريدًا واستثنائيًّا؛ لإنقاذِ العراقِ مِنْ براثنِ الفتنةِ؛ وَقَدْ استطاعَ بحكمتِهِ وحلمِهِ وصبرِهِ أنْ يخمدَ كُلَّ الفتنِ ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ. وفي وقتِ الهدرِ وحَمْي الوطيسِ أصدرَ السّيستانيّ فتواهُ العظيمةَ التي أنقذتِ العراقَ؛أيضًا؛ من نارِ الإرهابِ والتّكفيريّينَ والمُتطرّفينَ؛ وفي أحيانٍ كثيرةٍ يكون قرارُ إعلانِ الحربِ ليسَ سوىٰ محاولة لأنْ يسودَ السّلامُ... فمنَ أعادَ الأمنَ والأمانَ وشيوعَ السّلام هُمْ أبناؤهُ مجاهدو الح ش د الش ع ب ي؛ ومنْ معهم؛ الذين دافعوا عن المسيحيّاتِ والمسيحيّينَ؛ والإيزيدياتِ والإيزيديّينَ؛ والمسلماتِ والمُسلمينَ؛ وحرّروهم من قبضةِ الظّلمِ وغياهبِ الجهلِ وجحيمِ التّخلّفِ. يقولُ رئيسُ أساقفةِ إيبارشية أربيل الكلدانيّة (المطرانُ مار بشار متي وردة): (إنَّ لقاءَ  البابا فرانسيس بالمرجعِ الدينيّ الأعلى السّيّد عليّ الحُسينيّ السّيستانيّ جاءَ لمكانةِ النّجفِ والتأكيدِ على القواسمِ الإنسانيّةِ المشتركةِ؛ إضافة إلى مكانةِ المرجعيّةِ والسّيّد السّيستانيّ؛ إذْ كانتْ لها مواقفُ في الأعوامِ الأخيرةِ يشيدُ بها القاصي والدّاني؛ ممّا يوجب وقفة وتقديرٍ؛ وإنّ ما يجمعنا هو أكثرُ ممّا نختلفُ عليهِ عقائديًّا). وأودُّ أنْ أسردَ؛ أيضًا؛ ما قالَهُ (البروفيسور جيمس كريهام) كبيرُ الباحثينَ في منتدى (ليوفورم) البريطانيّ بحقّهِ؛ وَقَدْ أنصفَهُ وشهادتُهُ بمثابةِ حجّةٍ علينا؛ لَمْ يُبالغ أو يتحيّز بل نطقَ صدقًا وذكرَ حقًّا؛ قالَ: إنَّ المرجعَ الدينيّ الأعلى والأبّ الروحيّ للمسلمينَ (الشّيعةِ) السّيّد عليّ الحُسينيّ السّيستانيّ هو أعلمُ علماءِ المُسلمينَ قاطبةً (شيعة وسنّة) وأكثرهم زهدًا في الحياةِ؛ ويسكنُ في دارٍ صغيرةٍ جدًّا ليستْ ملكًا لهُ في مدينةِ النّجفِ الأشرفِ (فاتيكان الشّيعةِ)؛ ويعيشُ عيشةَ البسطاءِ من الشّعبِ (فطوره وهو جالسٌ على الأرضِ نصف رغيفِ خبزٍ عراقيّ مع استكان شاي. وبعد صلاةِ الظهرينِ يتناولُ نصفَ رغيفِ خبزٍ مع قليلٍ من التمرِ واللبنِ والملحِ وأحيانًا بعضَ الخضراوات المحلية! لايتناولُ العشاءَ ويكتفي بالشاي فقط. له طقمٌ واحدٌ من الملابسِ الصيفيّةِ ومثلها شتويّةٍ.

السّيّدُ السيستانيّ قام ببناءِ وتشييدِ وإنشاءِ المئاتِ من المستشفياتِ والمستوصفاتِ ودورِ العجزةِ ودورِ العبادةِ ودورِ الأيتامِ ومراكزَ للأراملِ والمؤسساتِ الخيريّةِ والثقافيّةِ والتعليميّةِ والإنسانيّةِ والخدميّةِ في كافة أرجاءِ المعمورةِ (بمليارات الدولارات) تأتيه من (الخمس) الذي يدفعه الشيعةُ للحاكمِ الشرعيّ. ولدى السيستانيّ استراتيجيّةٌ عادلةٌ في توزيعِ أموالِ الخمس؛ مثلًا عندما يقوم ببناءِ مستشفًى في إيران يتمُّ بناءُ تلك المستشفى بأموالٍ إيرانيّةٍ فقط. أي من أموال الخمس التي يدفعها شيعةُ إيران إلى المرجعِ السيستانيّ. وأموالُ (خمسِ شيعةِ العراقِ) يصرفها على شكلِ رواتبٍ شهريّةٍ لأكثرَ من مليونِ يتيمٍ وأرملةٍ ومحتاجٍ داخل العراق فضلًا عن بناءِ مجمعاتٍ سكنيّةٍ للفقراءِ ومدارسَ وجامعاتٍ وجوامعَ ومستشفياتٍ ومراكزَ ثقافيّةٍ وغيرها. وبحسبِ تقاريرَ رسميّةٍ أنَّ الأيتامَ والأراملَ والفقراءَ الذين يرعاهم السيستانيّ في العراقِ عبر المؤسّساتِ الخيريّةِ والدّينيّةِ والاجتماعيّةِ التّابعةِ (للحوزةِ العلميّةِ) في النّجفِ الأشرفِ أكثر بأضعافٍ من الذي تصرفهُ الحكومةُ العراقيّةُ الغنيّةُ في المجالِ نفسهِ. ويرعى السيستانيّ الملايينَ من الفقراءِ في (أفريقيا والهند وباكستان وإيران وبنكلادش وغيرها من الدول)؛ كما قامَ وبأموالِ (خمس الشّيعةِ في أوربا وأمريكا) ببناءِ وشراءِ عشرات البناياتِ وقام بتحويلها إلى مساجدَ وحسينياتٍ للمسلمينَ المغتربينَ وعوائلهم وأطفالهم لكي يحافظَ على هويتهم الإسلاميّةِ وعدمِ إنخراطهم في المُجتمعاتِ غيرِ الإسلاميّةِ.

أعتقد جازمًا أنَّ سماحةَ السّيّدِ السّيستانيّ العظيمِ؛ مرّةً أخرىٰ؛ سيصفعُ المُشكّكين والمُرتابين؛ ثُمّ تستمرَّ مِحنَتُهُ مَعَنا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قداسة البابا؛ العراقيون ينتظرون منك الكثير
تصحيح عقائدي..!
مِحنَةُ (السَّيِّدِ العَظِيمِ) مَعَنَا !
♦️ أب المؤمنين♦
لا البابا ولا الماما..لا تتعبوا انفسكم؛ العراق لن ينقلب على عقبيه..!
لقطات من الإنتفاضة الشعبانية/ اللقطة السابعة
الأمن في كنف العدو..!
زيارة البابا فرانسيس الى العراق: استشرافية وأستراتيجية
أهلاً ببابا الفاتيكان في عراق الكرامة والخير
إصبع على الجرح..الغلابه وزيارة البابا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك