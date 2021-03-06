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لا البابا ولا الماما..لا تتعبوا انفسكم؛ العراق لن ينقلب على عقبيه..!


 

محمد صادق الحسيني||

 

أعرف ان الزيارة قرار عراقي سيادي، واعرف ان شبه اجماع عراقي موجود في الترحيب بقداسة البابا القادم وان حكومة الجوار راضية ايضاً...

 وانه لا فائدة كبيرة من الاعتراض الان ، واعرف ان ثقتنا جميعاً بالمرجعية العليا في نجفنا الاشرف المباركة كبيرة و انها ستظل ضمانة للعراق

ولكن:

لا يوجد مطلقاً اي سند ديني يثبت علاقة اور الناصرية بسيدنا ابرهيم عليه السلام..

بل ان بعض الوثائق تقول بان اور هذه لا علاقة لها بالكلدانيين...

والاهم من كل ذلك ان لا علاقة لسيدنا ابراهيم عليه السلام بالدعوة المشبوهة للبيت الواحد والديانة الواحدة " ديانة ابرام"...!

لذلك ولغيره الكثير نقول:

-العراق لن يلتحق بوثيقة ابرام الصهيونية...

-العراق  لن يسير في سكة التتبيع ( التطبيع)...

-العراق سيظل شوكة في حلق كل من يفكر بنقله من ضفة الى اخرى

-والعراق سيظل جار ايران الابدي الشقيق وحليفها الوفي في المعركة ضد الوجود الاجنبي وفي مقدمه الاحتلال الامريكي البغيض.

وان الله اوعز الى نبينا ابراهيم الخليل عليه السلام كما هو منصوص في العهد القديم بان يخرج من اور ويذهب الى الكعبة لكون اور معبد الوثنية والشيطان ...!

واخيراً وليس آخراً :

ان الدين عند الله الاسلام

* ومن يتخذ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه*

وعيك_بصيرتك

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