المقالات

سفينة الحكومة وغرقى الشعب..!


 

عمر ناصر *||

 

لم يعرف ألانسان قيمة ولذة ألابحار ألا بعد أن أكتشف أسرارها والدخول في أعماقها فأصبحت لديه الخبرة الكافية والمعرفة والدراية ألكاملة بذبذبات رادارات ومسارات ألسفن دون ألرجوع وألاطلاع على نظام تحديد ألمواقع ، ولم يشعر بالطمأنينة وألامان ألا بعد ظهور طلائع ألجزر ووصول سفينته الى ألسواحل بعد ليالٍ قلقة من ألإرباك وألاعاصير التي كادت أن تُكسر أشرعة ألمركب البالية.

المياه عميقة ولها أمواج متلاطمة والربان بات يفكر بالوسيلة ألأنجع لبقاء ركابه على قيد ألحياة أكثر من ألتفكير بأيجاد الوسيلة الممكنة للحفاظ على ألمركب من ألدمار، بمعنى محاولة للخروج من ألمأزق بأقل ألخسائر ولو أراد القبطان ألذي له الخبرة وباع طويل في مواجهة تحديات ألاعاصير وألعواصف أن ينقذ نفسه أولا لفعل ذلك ببساطة ولترك ألمركب يلاقي ما يلاقي من أهوال نسبة لمقولة فرعون ((( أنا وليكن من بعدي ألطوفان))) .

لا شك أننا نرى أليوم عدد السفن يتزايد بشكل ملحوظ جداً ، فمنها مراكب صغيرة ليس لها القدرة على ألصمود أمام رشقات مياه ألبواخر الكبيرة والاخرى كبيرة مجهزة بكافة ألتجهيزات وألمواصفات وألتي لها القدرة على مواجهة حتى حاملات ألطائرات اذا اردنا ألمبالغه قليلاً ، وكلها تحمل ذات ألشعارات وترفع ذات ألاعلام الإنقاذ وألمضحك ألمبكي أنها لم تجرب سابقاً حتى ألسفر أو ألابحار حتى لغرض النزهة وأصطياد سمك ألتونه. 

في ألوقت نفسه نرى أن هنالك ألكثير من تلك ألبواخر تصول وتجول في فلك ومياه ألسياسة الاقليمية والمحلية تحمل ماركات عالمية مختلفة، ومنها ماركات شرقيه وغربيه، وألغريب أننا لا نرى وجود ماركة  محليه مسجله صنع في ألعراق تستخدم فيها ألمواد المحلية ألخام لغرض أعادة جودة ألانتاج وليست مواد وحبيبات معادة تستخدم لإعادة ألتصنيع .

أذا اردنا ألمجيى ألى ألواقع بأمكاننا ألقول أن كل ألساريات وأعلام ألسفن هي للتعريف عن نفسها أمام خفر ألسواحل ألذي ينفذ مهمته للحماية ومنع حدوث اي خروقات قد تحصل في المياه الدولية او الإقليمية ويرى ألبعض أن تلك ألمراكب تريد الوصول الى اهداف معلنة وواضحة ولا ضير بأن تُنمق وتُجمل من شكلها وتقوّي من حبالها لكي يبقى ذلك ألمركب سليماً ومحافظاً على أداءه رغم هفواته وأخفاقاته ألمتكرره في ظل وجود أهداف تخفي اتجاه الابحار وليس للطاقم حق ألسؤال عنها لكون أفكار صناع ألقرار يؤمنون بألايه ألكريمه ((لاتسألوا عن أشياء أن تبدَ لكم تسؤكم !!!!

انتهى ....

خارج النص / هل قبطان سفينة التايتانيك متواجد بيننا ؟

 

/*كاتب وباحث في الشأن السياسي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سفينة الحكومة وغرقى الشعب..!
انتخابات العراق: لمن الحق الدستوري في ترشيح رئيس الوزراء: للكتلة النيابية ام للكتلة الانتخابية؟
زيارة البابا بين الترحيب والتشكيك
لقطات من الإنتفاضة الشعبانية/ اللقطة الخامسة
ذكريات شتاء ملتهب وربيع مجدب ج5- مطر أسود
ثورة عابرة للعاطفية
هل هناك فرق بين ترامب وبين بايدن في تجفيف ضرع البقر الحلوب؟!
البابا فرنسيس ورسالة العراق
قلب الدولة النابض وعقلها المفكر
زيارة البابا للسيد السيستاني؛ تعزيز لسلطة الدين في السلوك الانساني
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك