المقالات

لقطات من الإنتفاضة الشعبانية/ اللقطة الرابعة


 

إلتقطها / أحمد رضا المؤمن ||

 

بدأت أنباء الثوار والذين أطلق الناس عليها صفة المجاهدين بالتوالي وهي تحمل بشائر الإنتصارات العظيمة على البعثيين ومقراتهم وتجمعاتهم ومدى جُبنهم وهزيمتهم النكراء وهم يقعون تحت رحمة الثوار المجاهدين الذين يُعانون من نقص في العتاد وفيض في الشجاعة والإقدام والبطولة .

نقلت لنا الأنباء كيف تم إكتشاف سجون سرية تحت الأرض وكيف نجح المجاهدين من إطلاق سراح السجناء المعتقلين من مقرات الأمن والمخابرات ومقرات حزب البعث .

كان المرحوم خالي علي ينقل لنا أخبار الثوار بعد أن أصبح منهم ولا يعود إلينا يومياً إلا عند الساعة الحادية عشرة ليلاً ، بينما كان والدي يعتمد على راديو السيارة ـ بعد أن نفذت بطاريات الراديو المحمول ـ في معرفة تطورات الوضع .

كان أبي قلقاً جداً من التعتيم على أخبار الإنتفاضة في الإذاعات العالمية في أول يومين (بي بي سي ، مونتي كارلوا ، واشنطن دي سي ..) وكان يُردد بأن الإنتفاضة إذا لم يُعلن عنها ويعرف العالم بها فإنها ستكون تحت خطر الإبادة من قبل الطاغية صدام .

ولكن في اليوم الثالث أصبحت الإنتفاضة بحكم الواقع الذي فرض نفسه بقوة خصوصاً بعد أن إشتعل لهيبها في جميع المحافظات الجنوبية فبدأنا نسمع الأخبار عنها في الإذاعات العالمية .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
زيارة البابا للسيد السيستاني؛ تعزيز لسلطة الدين في السلوك الانساني
كم فرقة عند البابا؟!
مجلة الف باء تاريخ جميل وغياب مؤلم
الضربات الصاروخية..لمصلحة من؟!
لقطات من الإنتفاضة الشعبانية/ اللقطة الرابعة
الناصرية خاصرة رخوة..وأهلها ضحية
إصبع على الجرح..أما كذّاب او جبان ؟!
مرحبا بك ليس لانك رجل سلام..رسالة مفتوحة لعجوز الدير..!
اللهم إنا نبرأ اليك..!
من الفاتيكان إلى النجف..رسالة سلام
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك