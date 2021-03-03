رمية جعلتني افتخر بأرض اهلي..!

الدكتور عبد القهار المجعي

يقول الباري عز وجل ( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ) الأنفال ٦٠

هذا الصباح كان صباحا مختلف وأنا اسمع خبر دك قاعدة عين الأسد المفقوعة والتي لا يشرفني وجودها على أرض اهلي السنة، ولكن يشرفني وبكل فخر أن تكون الضربة من على أرض الأنبار التي لازالت فيها أمة من الشرفاء يعرفون خطر الاحتلال بل ويعرفون ماذا فعل جنود المحتل في قرانا ومدننا وكم آهان لنا شيبة وحرائر تم الاعتداء عليهن!؟

لازالت تلك الجرائم تئن منها بعض العوائل الشريفة السنية ليكون اليوم هو احد أيام الإنتقام والبأس والرد على كل جريمة كانت بسبب هذا الاحتلال البغيض وعملائه من السياسيين الذين فقدوا شرف المقاومة .

لا اعرف من نفذ هذه العملية البطولية، وأتمنى أن أعرفه لأقبل يده، ولكن اعرف انها انطلقت من الأنبار ومن تخوم العزة والكرامة ومن يسيرون على نهج الحبيب المصطفى صلى وسلم عليه .

أنا أبارك لمن قبض على الزناد ووجه البندقية نحو المحتل وأخذ بثأر كل حرة فلسطينية تقبع خلف سجون المحتل وكل حرة انتهك عرضها بسبب الخنوع والطمع والفساد والعمالة!

الأمريكان لا مكان لكم في العراق!