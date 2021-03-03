تمهل أيها الطاغي فإن عذاب الله شديد عسير..!

حسن المياح ||

الله تعالى يمهل إختبارآ وإمتحانآ ....... , ولا يهمل حسابآ ثوابآ أو عقابآ .....

كلمة هو قائلها ... ومن أصدق من الله قولآ ... , ووعدآ ... , وموعدآ ..... ???

فرفش أيها المسؤول الفاسد المرتشي , والحاكم الطاغي الظالم , والتاجر المرابي وصاحب الشركة الرصينة المقاول , والكاسب للمال الملتوي بسحت حرام ............ , وما الى ذلك من عناوين وأشياء , ودلالات وعلامات ...... , إن الحياة لعقة كلب أنفه , أو أقل من ذلك ومضة وخطفة زمان ..... , وأعلم أن الحساب عسير شديد , والعذاب أمض وأوقع , وأكثر إلتهابآ شررآ من نار السموم , وحميم السعير في قعر جهنم التي أعدت لكم ولغيركم , ممن طغى وتجبر , وظلم ورشى , وإستأثر جورآ وسرق , ونهب وسلب , ومن حصل على المشاريع والعقود والمقاولات والمناصب والأعمال والأشياء برشوة , وحسن صنع دفع المال الحرام........

لا تخفى على الله خافية لا في الأرض وظلمات زواياها , وحلوكات دروبها , وسراديب منحنياتها ....... , ولا في السماء وطرقها ومسالكها وخفاياها وإختفاءاتها .......

كل شيء عند الله معلوم مكشوف ......

فأين تذهبون ........ كما في نهاية سورة التكوير من قول الله العزيز العظيم , المنتقم الجبار....... ???

لا تبرزوا ظلمكم وعضلاتكم المجرمة الجبانة , ولا تستعرضوا وتعلنوا زورآ وبهتانآ وتمويهآ وتتبختروا بإنجازات عملكم الوضيعة الغاشة الخادعة المعادة , دعاية وإعلامآ , ولا تتنابزوا هلاكآ بثروات ومقدرات وإمكانيات جمعت من حرام وغش ورشوة وتسهيلات بنوك مخالفة للقانون , وفوق المعتاد سحوبات تفوق الكشوفات ضخامة حسابات ......... ???

فالكل معلوم ومكشوف , ومنظور اليه وبالحفظ , الى أن تأتي ساعة الحساب والقصاص ويحين موعدهما , وهنالك يعرف المجرمون , والفاسدون , والناهبون , والمتسلطون ظلمآ وعدوانآ , وتزف آزفة محكمة العدل الإلهي دنيآ على يد من ظلم , وعذب , وأفقر , وأجيع , ونهب , وسلب ....... , وهناك يوم القيامة ~ الذي ترونه بعيدآ , والله يراه قريبآ قاب قوسين أو أقرب من ذلك كلمحة بصر خاطفة مستعجلة , ويطول أمد وزمان ألمها وعسرها وعصرها , وربما لا تؤمنون به , أو لا تخشونه ~ الحساب الأكبر الأعظم ...... !!! ???

إذا كان ربيع المسؤول , والتاجر المنحرف , والمرابي , وصاحب الشركة الرصينة أو العادية , الفاسدين , الراشين , والمرتشين من عسل سحت حرام ..... , فإن خريفهم القادم المبكر أزوفآ من جحيم وصلصال من نار السعير , إن شاء الله . وهذه سنة من سنن الله في الكون والتاريخ , لا بد من وقوعها , وحدوثها , وحساباتها ..... ???

أترفوا مرحآ وسرورآ على حساب الشعب العراقي , وخصوصآ الشعب البصري ..... وأنتظروا الترح العاجل إن شاء الله سبحانه وتعالى .

ولا تظنوا أن الله مخلف وعده ........

حاشاه ..... وهو الحاكم العادل , والمنتقم الجبار , وقاصم ظهور الفاسدين والمجرمين والراشين والمرتشين .......

إن نعيمكم الباطل المجموع ثراؤه من المال والعمل الحرام والذي تظنونه رزقآ هو فرحة عاجلة لا تدوم , وستدفعون الثمن الباهض المرهق بين يدي الله , وسلطان الله من خلال عباده الصالحين العاملين على خط إستقامة عدله وقسطاسه المستقيم , يوم يحل فصل خريفكم الطويل الممل الناقم السالب القاطف المعري ....... ???

وحينها لا يفيد تأفف أو ندم , ولا يفيدكم قول ربي أرجعني لعلي أعمل صالحآ فيما تركت وظلمت وسرقت وإستأثرت وعبثت ....... ???