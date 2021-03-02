إبرة حرير..كتابي الجديد

علياء الانصاري ||

بفضل الله وتوفيقه، ومع بداية عام 2021 صدر اليوم كتابي الجديد (إبرة حرير)، وهو أحد إنجازات عام 2020.

الكتاب يناقش قضايا معرفية صنعت قناعة وثقافة وسلوكيات توارثناها جيلا تلو جيل حتى باتت من المسلمات التي لا يمكن مخالفتها أو حتى التساؤل حولها.

قضايا تتعلق بفوقية الرجل وأفضليته، بتعالي جنس الذكر على جنس الأنثى لأنه الجنس المميز والمفضل لدى السماء. (الرجل ظل الله على الأرض).

الكتاب يناقش أفكارا مثل: (ما افلح قوم ولوا امرهم أمرأة) و(المرأة عورة) و(قوامية الرجل بفهم السيادة المطلقة) وغيرها من الافكار التي أصبحت قضاءً وقدرا للمرأة المسلمة دون أدنى جهد لمناقشتها والسعي لإعادة صياغتها من جديد، هذه الافكار التي استندت على روايات غير موثوق بها.

الكتاب أعاد صياغة هذه الأفكار من خلال (إبرته الحريرية).. إبرة الحرير التي قامت بفك العقد المعرفية في هذه الأفكار وحياكتها من جديد مستندة الى المصدر الأساسي لهذه الافكار، وهو القرآن الكريم..

بعيدا عن تفسيرات التأريخ والروايات غير الصحيحة والفكر الذكوري السائد.

إبرة حرير، محاولة جادة لإعادة إنتاجية مفاهيم الحياة كما طرحها القرآن الكريم بصدق ووضوح..

مفاهيم الحياة القائمة على أساس العدل والمساواة وإحترام حرية الإنسان وكرامته بغض النظر عن جنسه أنثى أو ذكر.

مع الشكر والامتنان الكبيرين للأستاذ الدكتور محمد صادق الهاشمي ، مدير مركز العراق للدراسات، لدعمه وتبنيه طباعة الكتاب.

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** الكتاب في طريقه من بيروت الى العراق.

** النسخ الالكترونية متاحة.

إبرة حرير