المقالات

فائق الشيخ علي في برنامج السطر الاوسط على قناة Mbc

92 2021-02-28

 

عباس عبود ||

 

-مرجعية السيد محسن الحكيم حصلت على دعم كبير من شاه ايران لاسباب سياسية..

-فتوى المرجع الحكيم بتحريم الانتماء للحزب الشيوعي التي استفاد منها حزب البعث تمت بتاثير القيادي البعثي محسن الشيخ راضي كونه صديق لنجل المرجع الاعلى السيد الحكيم.

-المرجع الخوئي اختلف مع السيد الخميني بخصوص الثورة ضد نظام صدام.

-مراجع النجف لهم ميول واهواء سياسية ولهم علاقات مع سياسيين عراقيين وخليجيين منذ العهد الملكي.

-صدام حسين بريء من مسوولية السنوات الست الاخيرة من الحرب العراقية الايرانية ويتحمل فقط مسوولية عامين من الحرب.

-الحراك الشيعي في الخليج حماقة كبرى.

-ماحصل في العراق من دمار واقتتال كان بسبب تدخل ايران.

-الشيعة في العراق نوعان  الاول وطني والثاني موال الى ايران!!

وتفاصيل اخرى بالغة الخطورة تخص المرجعية وحياة المراجع وطبيعة الحياة الدينية والاجتماعية  في النجف الاشرف وعلاقة المراجع العظام بالسلطات السياسية واسباب الحرب العراقية الايرانية.

نقاط مهمة تناولها الشيخ علي وفق رؤيته وذكرياته ومشاهداته ووجهات نظره!!

ولي ملاحظات اسجلها بعد مشاهدتي لهذا الحوار..

 -فهل من المهنية التطرق للمجتمع الديني العراقي، وسلوك المراجع، وآلية اتخاذهم للقرار مع انتقاد مبطن وظاهر لرموز دينية تاريخية كبرى ؟

-وهل من اللائق مراجعة نقاط مفصلية خطيرة تخص المؤسسة الدينية العراقية من خلال رؤية رجل يتبنى العلمانية منهجا وطريقا له؟

-الشيخ علي ليس بمرجع او رجل دين او طالب متميز للعلوم الدينية كي يروي للناس تجربته مع المؤسسة الحوزوية وكبار رجالها ويكشف للعالم رؤيته النقدية لاهم واخطر  واقوى مؤسسة في العراق والمنطقة..

-كان من الاجدى ان يتحدث الشيخ علي عن بذور الليبرالية والعلمانية العراقية التي يطرح نفسه ممثل لها.

ان تناول امور تخص المرجعية يحتاج الى دليل والبعض الاخر يحتاج الى بيان الراي الاخر وبخلاف ذلك يفقد الموضوع قيمته..

-بعض ما طرح مجرد مشاعر خاصة ووجهات نظر شخصية لاتليق ببرنامج حواري يدعي المهنية.

-ان شيطنة ايران ومجاملة بلدان الخليج التي طغت على كلام الشيخ علي شوهت واضعفت الحوار وكان الاجدى التوازن في توجيه النقد.

-تميز الحوار بسرد تاريخي ومراجعة احداث التاريخ العراقي والتركيز على العالم الداخلي للحوزات الدينية بعيون رجل مدني وليس بحوزوي وان نشأ جغرافيا في البيئة النجفية الحوزوية.

-يبدو ان هناك حملة منظمة تديرها مؤسسة Mbc  غايتها ضرب نقاط القوة داخل المجتمع العراقي فبعد ضرب واضعاف المؤسسات الرسمية العراقية التي مورست خلال السنوات الماضية جان الدور على اضعاف وزعزعة ثقة العراقي بالمؤسسة الدينية التي ظلت عصية عن النقد والتقسيط الاعلامي.

-ان هيمنة المؤسسات الاعلامية الخليجية وتاثيرها على الراي العام العراقي عاد بقوة بعد تراجع واضح خلال السنوات الماضية.

-العراق سيقف مكتوف الايدي ليدفع ثمن ضعف مؤسساته الاعلامية التي ظلت اسيرة الخطاب المحلي واعادة انتاج المفردة السوقية وجلد الذات وتسقيط المؤسسات والاشخاص تحت ظل حرية التعبير وهو الامر الذي تحرمه المؤسسات الاعلامية الخليجية على بلدانها و تبيحه للعراق.

-ليس من الحكمة  التعامل مع هذه الحملات الاعلامية المنسقة والمعدة بعناية من خلال المساجلة والاعتراض والرفض بل بمراجعة عميقة لمنظومتنا الاعلامية وقدرتنا على التاثير واهمية ان يشعر اصحاب القرار ان الكاميرا اهم من الدبابة والصورة اهم من الطائرة المقاتلة فالاعلام له الحيز الاكبر في مفهوم الامن القومي للدول التي تفكر وتعمل بشكل صحيح .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق بحاجة الى نقابة للطائفيين!
زينب..عَجز الصبر عن صبرها
زيارة البابا قيامة للشيعة أو قيامة عليهم
وعي المجتمع طريق سلامته
دوامة الإفراط في التعددية
آل سعود يتساءلون عن مصير الصداقة والشراكة بينهم وبين أمريكا
إرادة دولية تدفع لكسر "الأغلبية" الشيعية في العراق..
هل آمَنَ بعضُ البرلمانيّونَ باللهِ العظيم؟!
استراتيجية بايدن
فائق الشيخ علي في برنامج السطر الاوسط على قناة Mbc
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.84
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك