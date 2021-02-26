✍️ إياد الإمارة ||

▪️ *هذا* الجهد المتواضع الذي يحمل عنوان (قادة الشمس سليماني والمهندس) أُخرجه للقراء بمناسبة الذكرى الأولى لشهادة القادة الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس رضوان الله عليهما.

الكتاب بأربعة ابواب:

الباب الاول هو باب المقاومة.

الباب الثاني هو باب الحشد الشعبي المقدس.

والباب الثالث هو باب الشهادة.

ومنه انتقل إلى الباب الرابع "العنوان" قادة الشمس سليماني والمهندس.

الكتاب ليس مجرد مجموعة من الخواطر والمحطات بقدر ما هو وقفة عند هذه المفاهيم التي تتحد على طريق السير إلى الله تبارك وتعالى طريق الجهاد "باب من ابواب الجنة فتحه الله لخاصة اوليائه" حاولت جاهداً أن أختصر فيه ليكون زاد القارئ في كل مكان بلغة سهلة يسيرة تفتح باب البحث والتنقيب أكثر لمَن يرغب ويشاء من متون أخرى مزدانة بالتفصيل.

وبالتالي فهو جهد مقل حاولت فيه -وانا ألتمس العذر لأي خطأ أو سهو- أن أقف عند هذه القيم السامية وأنا أستذكر شهداء النصر العظام الشهيد سليماني والشهيد المهندس رضوان الله عليهما، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يجعلهما شفعاء لنا بين يديه يوم القيامة وأن يجعل عواقبنا إلى خير وأن يرزقنا الشهادة إنه سمعيع مجيب.

مقدمة الكتاب