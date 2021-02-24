التاريخ الاسود، يروي مذبحة العلماء/ الجزء الثاني ...

كندي الزهيري ||

نكمل سلسلة اسماء العلماء وطلبة الحوزة العلمية في العراق، الذي ضحوا من اجل كلمة الحق، وجاهدوا ضد طاغية العصر واتباعة.

1. حجة الاسلام السيد حسن عبد الهادي الحكيم النجف الاشرف 1985 طالب في الحوزة العلمية اعدم في مديرية الامن العامة

2. آية الله السيد عبد المجيد محمود الحكيم النجف الاشرف 1985 استاذ في الحوزة العلمية اعدم في مديرية الامن العامة

3. حجة الاسلام والمسلمين الشيخ ماجد البدراوي كوفة - نجف 1985 عالـــم ديـــن اعدم في مديرية الامن العامة

4. آية الله السيد نصر الله المستنبط النجف الاشرف 1985 مرجع ديني زرق بأبرة سامة في بيته

5. حجة الاسلام الشيخ عباس المطراوي القاسم - ديوانية 1985 استاذ في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

6. حجة الاسلام الشيخ علي قبلة النجف الاشرف 1985 استاذ في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

7. حجة الاسلام الشيخ عزيز العماري النجف الاشرف 1985 طالب في الحوزة العلمية اعدم من قبل سلطات الامن

8. الشيخ حميد الكوتاوي الكـــــوت 1985 طالب في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

9. السيد عصام شبر البصرة 1984 عالـــم ديــــن اغتيال بين كربلاء والنجف (هذه السيد قطعوا جثته قطعتين

10. حجة الاسلام الشيخ محمد يونس الاسدي البياع - بغداد 1984 عالــــم ديـــن اعدم من قبل سلطات الامن

11. حجة الاسلام حسين جودة غماس- ديوانية 1984 عالــــم ديـــن توفي تحت التعذيب

12. السيد نور محمد البلخي النجف الاشرف 1984 عالـــم ديــــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

13. السيد نور محمد البلخي النجف الاشرف 1984 عالـــم ديــــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

14. الشيخ جبار فرج الله النجف الاشرف 1984 طالب في الحوزة العلمية اعدم من قبل محكمة امن الثورة

15. الشيخ صلاح الساعدي كـربــــلاء 1984 طالب في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

16. السيد باقر عبد الصاحب الموسوي النجف الاشرف 1984 طالب في الحوزة العلمية توفي تحت التعذيب عمره 14 سنة

17. حجة الاسلام الشيخ عبد الجليل مال الله بعقوبــــة 1980 عالــــم ديــــن توفي اثناء القبض عليه

18. حجة الاسلام الشيخ حسن البهادلي ميســـان 1980 عالــــم ديــــن توفي تحت التعذيب

19. حجة الاسلام الشيخ عبد الامير الساعدي طويريج - كربلاء 1980 عالـــم ديــــن زرق بحقنة سامة

20. حجة الاسلام الشيخ عبد المنعم الساعدي ميســــان 1980 عالـــم ديــــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

21. حجة الاسلام الشيخ شريف الجابري النجف الاشرف 1980 عالـــم ديــــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

22. حجة الاسلام السيد زين العابدين الموسوي الكفل - الحلة 1980 عالـــم ديــــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

23. السيد زيد الموسوي الكفل - الحلة 1980 عالـــم ديـــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

24. الشيخ فرحان البغدادي كاظمية - بغداد 1980 طالب في الحوزة العلمية اعدم من قبل محكمة امن الثورة

25. الشيخ ناظم النجفي النجف الاشرف 1980 عالــم ديـــن اعدم في مديرية الامن العامة

26. السيد محمد صادق البطاط الكفل - الحلة 1980 طالب في الحوزة العلمية اعدم في مديرية الامن العامة

27. حجة الاسلام الشيخ قاسم هادي ضيف البياع - بغداد 1980 عالـــم ديـــن اعدم في مديرية الامن العامة

28. الشيخ صالح هادي الحسناوي دواية - ناصرية 1980 خطيب وواعظ اعدم في مديرية الامن العامة

29. الشيخ محمد اليوسفي النجف الاشرف 1980 عالـــم ديــــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

30. آية الله الشيخ محمد تقي الجواهري النجف الاشرف 1980 مجتهد واستاذ في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

31. الشيخ محمد الدماوندي النجف الاشرف 1980 طالب في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

32. الشيخ عبد الرزاق احمد الجواهري كــربــــلاء 1980 عالـــم ديــــن قتل من قبل سلطات الامن

33. الشيخ عبد الحسين حبيب الله الحائري كــرب ـــلاء 1980 عالـــم ديــــن اعدم في مديرية الامن العامة

34. الشيخ عبد الخالق عماش الهدني بغـــداد 1979 عالـــم ديــــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

35. الشيخ صادق الاسدي بـغـــداد 1979 عالــــم ديـــن اعدم في مديرية الامن العامة

36. آية الله السيد مهدي القزويني كـــربـــلاء 1982 عالـــم ديــــن اعتقل ولازال مجهول المصير

37. حجة الاسلام الشيخ ايوب البهادلي ميســـــان 1982 عالـــم ديــــن اعدم في مديرية الامن العامة

38. حجة الاسلام الخطيب السيد عبد المطلب ابو الريحة النجف الاشرف 1982 خطيب وواعظ سم بالثاليـــــوم

39. حجة الاسلام الشيخ علي عزيز حسين كاظمية - بغداد 1981 طالب في الحوزة العلمية اعدم في مديرية الامن العامة

40. حجة الاسلام السيد هادي القمي النجف الاشرف 1981 طالب في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

41. حجة الاسلام والمسلمين السيد محمد الطبطبائي كـــربــــلاء 1981 عالـــم ديــــن اعتقل وحكم عليه بالمؤبـد

42. الشيخ نثار حسين الكشميري النجف الاشرف 1981 طالب في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

يتبع....