مصطلح الخلايا النائمة..!

حسن المياح||

مصطلح جبان غاشم مختلق , وتعبير سافل ناقم مصطنع , الغرض منه تلطيف التعبير دون إهتمام بما فيه من مكر وخداع , وجيفة ونتانة , وقذارات ومستنقعات آسنة , وإنتهاكات معلنة فاجرة ومضمرة ناقمة , ..... والقصد منه شر مجرم كامن خابيء , في حضن حاقد لئيم ساتر , يتوسل اللحظة التي فيها ينتقم فيفجر , ويهاجم , ويرهب , ويقتل , ويخون , ويغدر , ويفرض تحقيق أجندات عمالة وخيانة وطن , وما الى ذلك الكثير من الشرور والرذائل , والقاصفات المهلكة والقوالع الناسفة , والنافضات لحمم البراكين الكاسحة الماحية الحارقة , والقواذف المدمرة العاصفة ......... ???

وأن هذا الذي يسمى بالخلايا النائمة , حقيقتها أنها جراثيم وميكروبات وفايروسات أوبئة مجرمة قاتلة هالكة , قاصفة ناهبة , قاذفة شرور وعاصفات وإنتهاكات مجرمة ضارة فاسدة , وأنها كلاب مسعورة جائعة , متأهبة قاضمة , عاضة مميتة , وبيئة قاتلة , ....... ,

وأنها أفاعي كوبرا سامة زاحفة , غاضبة ناقمة , وأن شرها المستطير اللئيم مكنون حضانة عند من يحمل حقدآ وثأرآ مجرمآ ناسفآ قالعآ , ويتسلك سلوك المظلوم الضحية , المهتوك العرض , والمهمش الوجود , والمسروق الممتلكات , ويتصارخ نذر شؤم خادعة كاذبة , ويشير بإصبع طلحة المجذوذ غدرآ ولؤمآ , وإفكآ وغشآ , وإستهتارآ وإعتداءآ , ..... ويقول : أنها طائفية , وما أدراك ما يبطن وما يصور , ....... وهو الطائفي المجرم الذي يقتل ويرهب عدوانآ , ويقنص حشدآ مجاهدآ محررآ إياهم من براثن دواعش الكفر , وسفالة الإجرام , وإنحراف نكاح الجهاد المحرم , والزنا بالأعراض والمبيت عرسانآ , واللواط المثلي, ....... , وما الى ذلك من إجرام وإعتداء , ونهب وإستهزاء .... ???

وقد رمتني بداءها .... وإنسلت ......???

أولئك هم الطائفيون الحاضنون للكلاب المسعورة , والضباع الملتهبة ضغينة وحقدآ , والمتورمة شؤمآ ولؤمآ , والضامرة فتكآ وقتلآ , والمهيئة تفخيخآ وتفجيرآ , والعاملة فوضى وتدميرآ ....... ???