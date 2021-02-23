بدأت حقبة ما بعد أمريكا..ستغرق مثل ما غرقت تيتانيك..!

د.مسعود ناجي إدريس ||

تسبب هجوم الذي قادته الولايات المتحدة للكونجرس، والذي كان بسبب احتجاج الشعب على ديمقراطية الكاذبة في أمريكا بتراجع حاد للولايات المتحدة والذي بدأ منذ غزوها للعراق وأفغانستان. على الرغم من أن تراجع الولايات المتحدة بدأ في الأشهر الأولى من القرن العشرين، إلا أن التمرد الداخلي للشعب الأمريكي ضد الديمقراطية أدى إلى تكثيف الوضع المتدهور في الولايات المتحدة. كما أن حلفاءها قلقون للغاية أيضًا بشأن الولايات المتحدة. وقال وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس ردا على التطورات في الكونجرس الأمريكي لم أصدق [ذات يوم] أنني سأرى مثل هذه الصور في أقوى ديمقراطية في العالم.

قال نعوم تشومسكي، المفكر والمنظر الأمريكي المعروف: لقد بدأ تراجع الولايات المتحدة، وغطرسة المسؤولين الأمريكيين بأن هذه الدولة ستظل القوة بلا منازع للعالم لم تكن سوى (أحلام وامال لا تتحقق).

في ذلك الوقت ، شبه المفكرون الأمريكيون تراجع الولايات المتحدة بانحدار النمل الأبيض ، ولكن أصبح من الواضح اليوم أن تراجع الولايات المتحدة ، ليس فقط في المجتمع الدولي ، ولكن أيضًا داخل الولايات المتحدة في ممارسة الحكم.

في عام 2016 ، كسياسي داخل الحكومة الأمريكية ، أقر ترامب بفقدان مؤشرات القوة الأمريكية ، قائلاً إن الولايات المتحدة لم تعد عظيمة ، تحت شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى". بالإضافة إلى ذلك ، أقرت إدارة ترامب ، في أول وثيقة استراتيجية للأمن القومي لها (2017) ، رسميًا بتراجع قوة الولايات المتحدة وركزت جهودها على منع ذلك.

يعتقد الكثير أن عملية التراجع قد بدأت بالفعل ، وأن التصويت الشعبي لترامب تحت شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" كان نوعًا من الاعتراف الجماعي للمجتمع الأمريكي بسقوط عظمة أمريكا. كان ترامب علامة وليس عاملاً في تراجع القوة الأمريكية.

اعترف تشومسكي بصراحة ، في العديد من المقالات حول تراجع الولايات المتحدة ، كأمريكي بأن تراجع الولايات المتحدة كان بسبب الولايات المتحدة .

· ومن هنا يمكن أن تكون علامات تراجع أمريكا هي:

1- التدهور الاقتصادي الدولي: على مدى العقد الماضي ، أقر الاقتصاديون بأن تأثير الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي كان 40 في المائة ، أي ما يقرب من 20 في المائة الآن. يرى الخبراء أن صعود القوى الناشئة ، بما في ذلك الصين والهند ، هو علامة واضحة على نهاية تفوق الولايات المتحدة في مختلف المجالات ، وخاصة الاقتصاد. قال جون إيكنبري ، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة برينستون: "إن العصر الأمريكي يقترب من نهايته ، ويتم استبداله بالنظام الشرقي". تظهر ملاحظة مقدار الاستثمار أنه حتى الرأسماليين الغربيين أنفسهم ينقلون رؤوس أموالهم إلى جنوب شرق آسيا والهند ، وهذا الاعتراف يدل على الانحدار الاقتصادي الأمريكي. لا توجد عدالة اقتصادية داخل الولايات المتحدة ، ناقش تشومسكي هذا الموضوع وقال "في الولايات المتحدة ، يعتبر أكثر من 80 في المائة من الناس أن نظامهم الاقتصادي غير عادل بطبيعته ، وأن نظامهم السياسي مخادع ويخدم" المصالح الخاصة "بدلاً من مصالح الناس. الغالبية العظمى تعتقد أن صوت العمال غير مسموع في شؤون المجتمع الحالية ، أن الحكومة مسؤولة عن مساعدة المحتاجين ، وأن الإنفاق على الصحة والتعليم له الأسبقية على التخفيضات الضريبية وتخفيضات الميزانية ، ومشاريع القوانين التي يمررها الجمهوريون بسهولة في الكونجرس اليوم هي لصالح الأثرياء وعلى حساب الفقراء. وينطبق الشيء نفسه على تيتانيك. هذا يعني أن هذه السفينة الضخمة قد أصبحت مكانًا للرأسماليين للاستمتاع ، وعمليًا لا يوجد مكان للناس العاديين فيها.

2- لا يثق المجتمع الأمريكي في حكومته: تسببت الانتخابات الأمريكية لعام 2020 في حدوث شرخ عميق في المجتمع الأمريكي. كان أنصار كلا الحزبين قلقين للغاية بشأن تصويتهم وتحدثوا عن تزوير واسع النطاق في النظام الانتخابي الأمريكي. أدى الإعلان الرسمي للرئيس الأمريكي عن التزوير إلى التشكيك في الديمقراطية الغربية. أظهر المتظاهرون في الكونجرس الأمريكي، مهد الديمقراطية في الولايات المتحدة، أنهم لا يقبلون الديمقراطية الأمريكية على الإطلاق. النقطة التالية هي أن الفجوة بين الدول أصبحت واضحة أيضًا. قضية التي يتوقعها البعض أن تتبدل الولايات المتحدة إلى الولايات المتفرقة.

3- تراجع القوة الناعمة والصلبة للولايات المتحدة: إذا تذكرنا عام 2003 ، فقد كانت الولايات المتحدة قادرة بسهولة على توحيد العالم بأسره باستثناء عدد قليل من البلدان خلال غزو غرب آسيا. لكن في الوضع الحالي الولايات المتحدة ، ليس لديها مثل هذه القوة. بطريقة ما ، في موقف الاتفاق النووي ، تُرك البيت الأبيض وشأنه ولم تدعمه سوى أنظمة مثل السعودية وإسرائيل. النقطة التالية هي أنه عندما تدعي دولة أنها قوة عظمى في العالم وخلال السنوات التسع الماضية لم تستطع إدارة الحرب في سوريا وسارت العملية بشكل كامل على حسابها ، أليس هذا علامة على تراجع القوة؟ أو عندما أطلقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية صاروخا على قاعدة أمريكية في العراق ، ألا يعني ذلك نهاية القوة العظمى الأمريكية؟ وصل الوضع المضطرب في الولايات المتحدة إلى درجة أن رئيس وكالة المخابرات المركزية أعلن أيضًا: لقد بدأت حقبة ما بعد أمريكا.

4- عدم وجود سلطة سياسية مستقلة: ربما يمكن للولايات المتحدة أن تكون دولة ضغط حيث يمكن لأي دولة أن تتدخل بسهولة في قرارات الكونغرس والبيت الأبيض بثمن باهظ. إحدى اللوبيات المؤثرة هي اللوبي الصهيوني. إن دور اللوبي الصهيوني في السياسة الأمريكية هو الذي جعل المفكرين يعتبرون السياسات التي يفرضها هذا اللوبي عاملاً أدى إلى تراجع القوة الأمريكية. الاغتراب عن أوروبا ومحاولة تفرقة الاتحاد الأوروبي، والانتخابات مثال صغير على ذلك، وتنسيق السياسة الخارجية الأمريكية مع المملكة العربية السعودية والنظام الصهيوني هو في الواقع سياسة تدفع الولايات المتحدة إلى الانهيار مثل سفينة تايتانيك. بالطبع، هناك العشرات من الأمثلة الأخرى لانحدار القوة الأمريكية، والتي تم سردها في بعض الأمثلة: صعود دول مثل روسيا وإيران، التي لطالما تحدت الولايات المتحدة، وظهور الصراعات الداخلية في الولايات المتحدة، وظهور الدول المعارضة للولايات المتحدة، وتغيير القيم الإنسانية إلى القيم الحيوانية داخل المجتمع الأمريكي وما إلى ذلك.

الآن، بالنظر إلى القضايا المثارة وما حدث لسفينة تايتانيك، من الجميل أن ننتبه إلى مقارنة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية لمستقبل أمريكا بسفينة تيتانيك. قال القائد مثلما لم يمنع مجد تيتانيك من الغرق، كذلك فإن الجهود لتجميل مظهر أمريكا ومجدها لن تمنعها من الغرق، وستغرق أمريكا...