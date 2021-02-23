التاريخ الاسود، يروي مذبحة العلماء/ الجزء الأول...

كندي الزهيري||

من منا لم يكن شاهد أو يسمع ويشاهد اثار الطاغية صدام، وكيف اصبح نمرود بسبب خوف الناس وجهلهم و دعم الصهيوامريكي له، للتاريخ وللأجيال نكتب شيء بسيط من جرائم صدام الدموي ،

كل امة تحيا بالعلماء ،بطلب من امريكا والغرب وباستشارة منهم ،خوفا على ابنهم ومشروعهم ،خول صدام الملعون بقتل كل عالم يرفض أن يكون تابع للشيطان، فقرروا العلماء المواجه مع صدام والصهاينة.

من هؤلاء العلماء :-

أسماء العلماء الذين قتلهم صدام:

1 آية الله العظمى الشيخ ميرزا علي الغروي النجف الاشرف 1998 مرجع ديني اغتيال بين كربلاء والنجف

2 آية الله الشيخ مرتضى البروجردي النجف الاشرف 1998 مجتهد واستاذ في الحوزة العلمية اغتيال في الشارع العام في النجف

3حجة الاسلام السيد أمين الخلخالي النجف الاشرف 1994 طالب في الحوزة العلمية قتل في حادث سير مدبر بين كربلاء والنجف

4 حجة الاسلام الشيخ محمد القوجاني النجف الاشرف 1989 طالب في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

6 العلامة السيد مهدي الحكيم لنـــــــدن 1988 عــــالــــم ديـــــن اغتيال في هيلتون الخرطوم

7 السيد عبد الغني الجزائري حيرة - نجف 1988 خطيب وواعظ سم بالثاليــــوم

8 الشيخ محمد علي الايرواني كوفة - نجف 1988 خطيب وواعظ اعتقل من قبل سلطات الامن ووجد مقتولاً

9 السيد محمد الزاملي كوفة - نجف 1988 خطيب وواعظ اعتقل ولازال مجهول المصير

10 الشيخ علي العبادي ميســـــان 1988 عالـــم ديـــــن سم بالثاليـــــوم

11 الشيخ عبد الامير الخويلدي الحــــلــــة 1988 عالـــم ديـــــن سم بالثاليـــــوم

12 السيد عبد الرضا الصافي كربــــلاء 1987 عالـــم ديـــــن قتل من قبل سلطات الامن

13 حجةالاسلام والمسلمين السيد عبد الرسول علي خان النجف الاشرف 1986 عالـــم ديـــــن سم بالثاليـــــوم

14 حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محسن زاير دهام النجف الاشرف 1986 عالـــم ديـــــن سم بالثاليـــــوم

15 حجة الاسلام والمسلمين السيد حسن الحيدري كاظمية - بغداد 1986 عالـــم ديـــــن سم بالثاليـــــوم

16 حجة الاسلام الخطيب السيد جابر ابو الريحة النجف الاشرف 1985 خطيب وواعـظ سم بالثاليـــــوم

17 السيد محمد علي الشهرستاني كربــــلاء 1985 خطيب وواعـظ قتل من قبل سلطات الامن

18 حجة الاسلام السيد حسين عباس الميلاني النجف الاشرف 1985 طالب في الحوزة العلمية اعدم من قبل محكمة امن الثورة

19 حجة الاسلام السيد محسن عباس الميلاني النجف الاشرف 1985 طالب في الحوزة العلمية اعدم من قبل محكمة امن الثورة

20 حجة الاسلام الشيخ خزعل السوداني كريعات - بغداد 1979 عالـــم ديـــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

21 حجة الاسلام عبد الجبار الهاشمي النجف الاشرف 1979 عالـــم ديـــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

22 حجة الاسلام الخطيب السيد نجاح الموسوي حرية - بغداد 1979 خطيب وواعظ اعدم من قبل محكمة امن الثورة

23 حجة الاسلام الشيخ ناظم الخزا عي غماس - ديوانية 1979 طالب في الحوزة العلمية اغتيل في الطريق العام

24 حجة الاسلام الشيخ ابراهيم قنبر خالص - ديالى 1979 عالـــم ديـــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

25 حجة الاسلام السيد عبد الرحيم الياسري خالص - ديالى 1979 عالـــم ديـــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

26 حجة الاسلام السيد عباس الشوكي ثورة - بغداد 1979 خطيب وواعظ اعدم من قبل محكمة امن الثورة

27 حجة الاسلام الشيخ محمد البشيري كر كـــوك 1979 عالـــم ديـــن قتل من قبل سلطات الامن

28 الفاضل الشيخ عباس التركماني كركــــوك 1979 خطيب وواعظ قتل من قبل سلطات الامن

29 الشيخ جابر النعماني النعمانيـــة 1979 عالـــم ديــــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

30 الشيخ عبد الحكيم النعماني النعمانيـــة 1979 عالـــم ديـــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

31 حجة الاسلام الشيخ عبد الخالق العوادي النجف الاشرف 1979 عالـــم ديـــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

32 حجة الاسلام الشيخ عبد العظيم الاسدي جميلة - بغداد 1979 عالـــم ديـــن قتل من قبل سلطات الامن

33 حجة الاسلام الشيخ محمد حسن الكعبي ثورة - بغداد 1979 طالب في الحوزة العلمية اعدم من قبل محكمة امن الثورة

34 حجة الاسلام الشيخ مسلم محمد علي الجابري الفهود - ناصرية 1979 عالـــم ديـــن قتل من قبل سلطات الامن

35 حجة الاسلام السيد جواد الحلو المشخاب - نجف 1979 عالـــم ديـــن سم بالثاليــــوم

36 حجة الاسلام الشيخ ناظم البصري كرادة - بغداد 1979 عالـــم ديـــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

37 حجة الاسلام والمسلمين الشيخ عبد الجبار البصري السلام - بغداد 1979 عالـــم ديـــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

38 آية الله السيد قاسم المبرقع ثورة - بغداد 1979 عالــــم ديــــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

39 حجة الاسلام والمسلمين السيد محمد رضا محمد حسين الحكيم النجف الاشرف 1985 استاذ في الحوزة العلمية اعدم في مديرية الامن العامة

40 حجة الاسلام والمسلمين الدكتور السيد د. عبد الهادي محسن الحكيم النجف الاشرف 1985 عالـــم ديــــن اعدم في مديرية الامن العامة

41 حجة الاسلام السيد عبد الصاحب محمد حسين الحكيم النجف الاشرف 1985 استاذ في الحوزة العلمية اعدم في مديرية الامن العامة

42 حجة الاسلام السيد محمد حسن محمد علي الحكيم النجف الاشرف 1985 استاذ في الحوزة العلمية زرق بحقنة سامة

يتبع...