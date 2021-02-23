المقالات

بيتان للمتنبي..!


 

د. حسين القاصد||

 

سأبدأ بالبيت الأقرب إلى قلبي، ذلك البيت الذي جسّد فيه المتنبي إنسانيته العظيمة بحس وجداني قل نظيره، إذ يقول :

خلقت ألوفاً لو رجعت إلى الصبا

لفارقت شيبي موجع القلب باكيا!!

وعلامتا التعجب أنا كتبتها لا المتنبي، فأما تعجبي فهو من هذا الوفاء لشيء صرح المتنبي بكرهه بل قام بذم خصميه به، حين كان في حضرة سيف الدولة، إذ قال :

ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي

أنا الثريا وذان الشيب والهرم

ومن سياق العطف نجد أن الشيب يمثل عيبا مذموما، والمتنبي رمى به خصميه الجالسين أمامه بدلالة اسم الإشارة ( ذان)؛ فكيف يكون ألوفاً تجمعه ألفة ومحبة مع هذا الشيب وهو العيب الذي رمى به خصميه، والجواب واضح من بداية البيت، بأن المتنبي مجبول على الألفة والوفاء؛ لذلك قلت هذا البيت هو الأقرب إلى قلبي؛ لأني من الممكن أن يطعن في أية صفة لي الا وفائي لأحبتي وأصدقائي، ولعل القارئ المتابع لي يشهد بذلك.

المتنبي ( الثريا) لست بصدده، إنما جئت بهذا البيت لأعزز عظمة نبل المتنبي حين يتآلف؛  بمعنى أن البيت الثاني الذي يشمله العنوان لا يخص المتنبي ( الثريا) ولا خصميه ( الشيب والهرم) بل هو بيت مناقض تماماً لألفة المتنبي ويضع القارئ في حيرة، اذ يقول :

وصرت أشك في من أصطفيه

لعلمي أنه بعض الأنام

يا إلهي! أين ذهبت الألفة التي كانت مع الشيب الذي لم يكن من اختياره ولم يصطفه!!؟ ومن هو المتنبي بين البيتين.

قلت إن البيت الأول هو الأقرب إلى قلبي، أعني بيت الألفة لا بيت الشك؛ أما البيت الثاني فهو الأقرب إلى وجع قلبي، لأني مثل كل الناس أصطفي، ولي ألفة طيبة مع الأحبة والأصدقاء، لذلك حين يصدمني من اصطفيه ويطعن ألفتنا اصرخ ببيت المتنبي بمنتهى الألم.

هكذا أنا واضح ولا أختبئ خلف اصبعي، لذلك آلمني نسق الاستغفال النقدي الذي مارسه أحد الذين اصطفيتهم، حين حاول أن ينسب له ماسبقته إليه  ، مع أني - على شدة ألمي - تمسكت به والتمست له العذر، لكنه أصر أن يجد له مقعدا مقابل اسم الإشارة الذي استعمله المتنبي.

رحم الله أبا الطيب ولا ألفة لي مع الشيب والهرم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التطعيم بلقاح السين والسوف..!
بدأت حقبة ما بعد أمريكا..ستغرق مثل ما غرقت تيتانيك..!
صنع في العراق! سحقا لأمة تقتل نفسها! الديناصور مثالا..!
نساء مبدعات تغيب ومبتذلات تشهر..!
التاريخ الاسود، يروي مذبحة العلماء/ الجزء الأول...
الكاتب الأستراتيجي انيس النقاش بذمة الله..يعيش مخلدا
عندما يموت الضمير..!
كيف نؤسس لعمل إعلامي ناجح؟!
الدولة الحضارية الحديثة
بيتان للمتنبي..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابراهيم - ابو حيدر : سلام عليكم . اقترح ان تطلقوا موقعا = سايد الكتروني = مع العتبات المقدسة للتسجيل وستكون له ...
الموضوع :
سَجِّلوا أسماؤُكم في سجِّلِ المُمَهّدين ..
زيد مغير : بعدظهور الأرملة الحمقاء رغد بنت جرذ العوجة على قناة العربية قام بعض البهايم على وسائل التواصل الاجتماعي ...
الموضوع :
مابين رغد وابو طبر ضاع الخبر..!
امل جمال : حديث شريف بحثنا على الحفاظ من التصحر ...
الموضوع :
دعوات الإسلام للحفاظ على البيئة
المهندسة بغداد : اللهم البسه ثوب العافية والسلامة وبارك لنا بالنزر الثليل من المؤمنين ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مصطفى : بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء ...
الموضوع :
من هم الأسياد يا رغد إبنة سيد الحفرة..!
مصطفى : احسنتم بارك الله فيكم ...
الموضوع :
طموح امريكا ومثلث الرعب الشيعي
فيسبوك