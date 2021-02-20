هكذا يأكلون لقمة الزقوم..!

حسن المياح ||

هكذا يأكلون لقمة السحت الزقوم الحرام من ثروات العراقيين .

كانوا يستجدون التمن والقيمة ..... , والآن الموائد الطويلة الممتدة , والعريضة المتسعة من ألذ أطايب الطعام والمستورد خصيصآ لمعدهم الجيفة النتنة الجائعة الخاوية ...

وعلي عليه السلام القائد الرسالي الحق المتزن المعتدل قد إكتفى في الدنيا من طمريه , طعامإ له ولعائلته , وللرسول محمد بن عبدالله القدوة والأسوة صلى الله عليه وآله ......... ???

فأين القيمة المستجداة من هذه الموائد المترفة زادآ أنواعآ ....... ???

إنما يأكلون في بطونهم نارآ وجحيمآ وسعيرآ .....

الحكومات المتعاقبة في العراق بعد عام ٢٠٠٣م شعارها , ومنهجها , ورسالتها ........

نعم نعم للباطل والفساد ... وأهلآ وسهلآ بهما .... ???

نعم نعم للشيطان والعمالة ... وأهلآ ومرحبآ بهما ... ???

وعلى مثل هذا ... يعمل العملاء , والجوكرية , والخونة , والعبيد ...... ???