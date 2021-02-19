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مقابلات رغد استفزاز وهابي للعراق


 

حافظ آل بشارة ||

 

من المؤلم لكل ضحايا النظام السابق ان تظهر ابنة صدام في قناة سعودية عرفت بعداءها للعراق وتحريضها على الشعب العراقي ، العربية هي صوت الحقد الوهابي الصهيوني ، ومثلما لعبت دورها الخطير في خدمة الارهاب والطائفية فهي تواصل مهمتها بعرض سلسلة مقابلات مع رغد ، وهذه المقابلات تأتي ضمن البرنامج الاعلامي المعادي للعراق ، لو كان في العراق رجال تهزهم هذه الالاعيب المهينة لعادوا على الاقل الى الدستور وما فيه من تجريم لمن يمجد حزب البعث والنظام العفلقي الدموي ، لكن عندما تمارس قناة العربية هذا التمجيد والتلميع من خلال مقابلة رغد فهذا خرق للدستور العراقي وتجاوز على حرمة الشهداء ، اقل ما يمكن للعراق ان يفعله هو التعامل بالمثل مثلا استضافة المعارضين السعوديين من رجال ونساء وتنظيم مقابلات لهم يكشفون فيها جرائم النظام الوهابي وفضائحه المتعددة ، وسعيهم لتغيير النظام في  السعودية وهناك ترتيبات دعائية تجعل هذه المقابلات ذات تأثير كبير في الرأي العام ، هناك اكثر من عشر قنوات شيعية نشطة في العراق لو تبنت هذا العمل بانتاج وبث موحد لأحدثت هزة خطيرة في بيت الزجاج السعودي ، ولمزقت ببيت العنكبوت الاعلامي الهزيل للسعودية ، لكن حتى هذا العمل الاعلامي المقدور عليه عجز عنه المعنيون في هذا البلد الممزق الولاءات الخائر الهمة الذي يقزم نفسه دائما امام اعداءه مع ان كل اعداءه اقزام ومرتزقة واراذل.

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