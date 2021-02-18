معرفة نوعية وحركية الحكومة في المجتمع

حسن المياح ||

من ضعف الحكومات وهزالها وعدم شرعيتها , أنها تريد أن تطبق وتمضي قراراتها وأوامرها والقوانين عن طريق الإرهاب والتهديد والوعيد والغرامات والسجن والتعذيب ......???

وهذا هو الضعف الفادح , والهزال اللافح , واللاشرع الفاضح , والتفكير الناحل الساطح......

الإيمان والإقناع , والتثقيف والتهذيب , والتبسيط والتوضيح , هي أساس المشروعية وحسن آلية التطبيق , ودلالة اليقين بالمسيرة , وصحة الحاكمية على أساس خط الإستقامة والعدل .

القوانين يجب أن يؤمن بها ويترضاها المواطن , والقرارات ينبغي أن يطمئن اليها , وعلى اللزوم من المسؤول في سلوكه وأخلاقه وأخلاقياته أن يوثق به , ومنه يتيقن , وذلك بقلع جذور الفاسدين , والوصوليين , والإنتهازيين , وماسحي الأكتاف بذلة ومهانة وذوق رذيل , والجوكرية , والخونة , والعملاء , والمأجورين لتمرير الأجندات الأجنبية , والمستشارين الخردة التشرينيين المجرمين , والمسؤولين ذوي الجنسية غير العراقية ....... ووووو.... , وقطع أوصالهم , وإلغاء وجوداتهم .

وبذلك يكون هو الدليل الواضح , والمسيرة المستقيمة التي نيتها وتطبيقها هو العدل وبحبوحة العيش الوطني السليم السعيد الآمن ....... ???

وأنها حكومة وطن ومواطن بعقيدة إستقامة على خط العدل .....

وما خلاه ..... فهو الفساد والنهب , والعمالة والخيانة , والظلم والجور , والحرمان والإرهاب , والتجويع والتركيع , والذلة والهوان , وما الى ذلك من مهانات وإسقاطات مجرمة تالفة هابطة , غاشة كاذبة خادعة , وزعم وصولي مكيافيلي إنتهازي مجرم حاقد سفيه هزيل مائع , بلا ذمة ولا مسؤولية ولا عزة ولا كرامة ........ ???