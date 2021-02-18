المقالات

الموروث القيمي بين ارهاصات البداوة وتداعيات التاثير الغربي في الشخصية العراقية


 

محمد العيسى ||

 

       لسنا بصدد الإحاطة الشاملة بكل تفاصيل السلوكيات التي تعتري محيطنا الاجتماعي لأن ذلك يستدعي استنفار مفردات كثيرة وشاملة لكل مفاصل الحياة مايجعل الأمر يبدو شبه مستحيلا في ظل مقال مقتضب يحاول أن يشير بعجالة إلى تأثير عوامل محددة صناعة الشخصية العراقية الحاضرة.

 مانؤشر اليه هنا أن الشخصية العراقية تتداعى في ظل مؤثرين بارزين الاول هو تاثير الموروث القبلي والسلوك الاجتماعي البدائي الذي يؤطر اتجاهاته المختلفة أما المؤثر الثاني فهو ضغط وسائل الإعلام الغربية وآلياتها الكثيرة في  صناعة راي عام يتعاطى مع الأحداث الاجتماعية والسياسية برغبة جامحة وبشغف كبيرة فبات يعتبر السلوك والمنهج الغربي هما البديلين المتقدمين اللذين يحاول من خلالهما أن يعلن عن رفضه للموروث الأخلاقي والقيمي الديني .

الازدواجية الحاصلة هنا هو أنه لا يمكن الجمع بين متناقضين منطق يؤمن بثقافة السماء التي تحرم عليه الكثير من مخرجات الثقافة الغربية ومنطق الاباحية والحرية الشخصية التي يمكن تمس كرامته وشرفه ،،،

بيد أن المشكلة لا تكمن في جوهر الدين والسلوك الاجتماعي المنضبط دينيا إنما بثقافة الصحراء التي تشكل محورا فاعلا في تكوين الشخصية العراقية.

 فهاك مثالا فيما نتحدث عنه فسلم الأولويات للقيم الغربية يختلف تماما  عن سلم القيم بالنسبة للإنسان الشرقي ،فالحب يمثل قمة سلم الهرم القيمي بالنسبة للإنسان الغربي فمثلا إذا خانت الزوجة الغربية زوجها من الممكن أن يسامحها زوجها بدافع الحب أما المرتبة الاولى لسلم القيم

 بالنسبة للإنسان الشرقي فهي الغيرة والحمية وبالتالي فهناك تناقضا جليا بين الأمرين ،مايكون فيه. الانسان الشرقي العراقي في ازدواجية تامة إن كان يطمح في اعتبار القيم الغربية هي نتاج طبيعي لتقدم الأمم والشعوب....

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل فشلت مؤسسات العدالة الانتقالية في توضيح حقيقة البعث؟!
الموروث القيمي بين ارهاصات البداوة وتداعيات التاثير الغربي في الشخصية العراقية
سنجار..رسالة أبو فدك لاردوغان
إرهاصات التجربة الاسلامية في العراق
صعلكة !!
مقتطفات من تعليقاتنا على ما ينشر في صفحات الفيسبوك
إصبع على الجرح..رغد صدام والحب والغزل..!
رغد صدام حسين والمغالطات
▪️ حضور العقل اولى من هوى النفس▪
السقوط الأخلاقي وضياع الانساب  في امريكا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى اولاد الحسين ورحمة الله وبركاته ونسال الله ...
الموضوع :
راهَنوا على تجهِيلِنا فصفعناهم بالبصيرة..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدنا ومولانا الامام الحسن المشتبى كريم اهل البيت عليه افضل الصلاة والسلام واله الطيبين واللعن ...
الموضوع :
مجلس حسيني ـــ ما هي ظلامة الامام الحسن (ع)
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدنا ومولانا الامام الحسن المشتبى كريم اهل البيت عليه افضل الصلاة والسلام واله الطيبين واللعن ...
الموضوع :
مجلس حسيني ـــ ما هي ظلامة الامام الحسن (ع)
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اخوان الحسين واللعن الدئم على اعداءهم ...
الموضوع :
مجلس حسيني ــ بحث في حياة الامام علي الهادي(ع)
زيد مغير : على اليوتيوب علق بعض البهايم لها ومجد بها وبالمقبوراخو هدلة . نصحتها وقلت لها لا تصدقي فقد ...
الموضوع :
عرب وين؟؟؟ و رغوده وين ؟؟؟
مواطن : في طريقنا للعودة الى مثلث الاضطهاد بصمت ، ستسحب سجادة الديمقراطية من تحت اقدامنا وبفعل م . ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على امامنا المفدى الطيب ابن الطيب الامام محمد الباقر عليه افضل الصلاة والسلام والعن الدائم على ...
الموضوع :
الامام الباقر مصلح، ومفكر، ومجدد
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,اخي الطيب ثق بالله وبال البيت الطيبين الطاهرين والقران الكريم و المراجع ...
الموضوع :
رغد صدام حسين سياسية!  الأُردن وإتفاقية "المنسف"
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,الله يحفظ الشيخ جلال بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار ويلعن اعداءه ابليس واعوانه ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية
مازن عبد الغني محمد مهدي : لسلام عليكم الله يرحم السيد محمد باقر الحكيم ويغمد روحه الجنه بحق محمد واله الاطهار ويلعن اعداءه ...
الموضوع :
بالفيديو ... هكذا خاطب اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه قوات الاحتلال الامريكي
فيسبوك