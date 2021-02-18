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▪️ حضور العقل اولى من هوى النفس▪


🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

تنويه جميل صادر الينا من مدرسة  الامام علي الهادي ( ع) ، عضو منظمة الاسوة الحسنة يعطينا فيه العلامة الواضح لتحديد الصادق على الله و الكاذب و جعل العقل الحجة الكاشف عن ذلك .

نجد ذلك من جوابه ( ع)  عند  اجابته عن سؤال ابن سكيت عن الحجة على الخلق اليوم  قال (ع) : "العقل، يُعرف به الصادق على الله فيصدّقه ، و الكاذب على الله فيكذّبه".

هكذا هي القاعدة التي اسسها الامام علي الهادي ( ع) و التي  يجب ان لا نغفل عنها ، و التي ترشدنا ان يكون عقلنا حاضر في كافة مجالات الحياة ، وان لا نجعل لهوى النفس سبيل .

يجب ان يكون العقل حاضرا في التدقيق و التشخيص بكافة القضايا و بالخصوص القضايا الخاص بالارتباط القيادي و العقائدي و السياسي و الاجتماعي و حتى العشائري ، و تنظر الى ذلك الارتباط هل هو سائر في طريق الله تبارك و تعالى و نصرت دينه الحنيف ، ام ان تلك القيادة قد ابتعد عن ذلك الخط النبيل ، طبعا مع ادعاء تلك القيادة الدين ، لان من المؤكد انك تحصيل حاصل لن تكون متبع مثلا لقيادة تتبع خط الالحاد و خصوصا ان كنت مؤمن ، و كنت تحمل هم الاسلام الحقيقي .

في ذات الوقت يجب ان يكون هناك تعين لنقطة الارتكاز و انطلاق في تحديد المواقف ضمن قاعدة العقل ، و النظر فيها هل هي نابعة من العقل الواعي المتفكر المشخص و المدقق للحقيقة ، ام انها منقادة و مسيرة  من هوى النفس دون الشعور احيانا .

ان معيار ذلك عندما يكون مرتكز الفكر و التعقل متوافق مع النص ( القران و السنة الرسول ( ص )  و اله الاطهار ( ص ) ) ، و سؤال اهل العلم و التخصص ( فسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) .

اذن على الامة ان تكون ذات عقل مجموعي واعي ، قد اتخذ من النص الإلهي و اهل الذكر و التخصص المنهاج المستقيم  للقول و الفعل  ، لكي يكونوا بامان من الانزلاق و الانجراف وراء هوى النفس و الضياع .

نسال الله حفظ العراق و اهله

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