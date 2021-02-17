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ايران اكبر من هيك... ومحمية بامامها وترمي ببصرها اقصى القوم..


 

محمد صادق الحسيني ||

 

حقوق ايران بالنووي وغير النووي واضحة وضوح الشمس ، ولا تحتاج تفسير او تأويل من احد...!

والصديق والعدو يعرفون بدقة ما هي حقوق ايران والامر ليس بحاجة الى وسيط او سمسار...!

وساكن البيت الابيض الجديد لم يكلف احداً بالوساطة ولا ايران كلفت احداً..!

كما ان على ادارة بايدن المراوغة وحلفائها الاوروبيين ان يعرفوا ان ايران التي يتعاملون معها اكبر من ان تخصع لقاعدة النفط مقابل الغذاء والدواء...!

وايران تقرأ بدقة مخطط الادارة الجديدة التي تريد ان تتهرب من واجباتها تجاه ايران بحجة انها لم تستقر بعد وتحتاج الى وقت...!

ان الادارة الامريكة الجديدة تراوغ وتتحايل وتلعب على الوقت بهدف ابتزاز ايران وممارسة ضغط اضافي عليها بخديعة جديدة اسمها الديبلوماسية خير من الحرب...!

اذا كان الامر كذلك وكنتم صادقين الغوا العقوبات المضاعفة فوراً ولا تتحججوا بميراث ترامب ولا ضغط الاستحقاقات الداخلية ...!

كيف عندكم وقت ووضوح ورؤية نافذة لاقامة قاعدة عسكرية جديدة في شرق سورية ، وما عندكم هذه الرؤية والوقت اللازم لاجراء المراجعة تجاه ايران..!؟

ايران بخير وقوية وواضحة وتعرف ماذا تريد ، وقرارها موحد ، وفي مطبخ قرارها اجماع على اعتبار الكلمة الفصل في سياساتها لامامها الشجاع والحازم وصاحب البصيرة والذي كتب لموسكو

وسيكتب للصين ولغير الصين :

ان ايران على حق وستدافع عن هذا الحق وانه لا فائدة من انتظار المراوغين والجبناء ، ولنقم بخطوات عملية ملموسة بتشكيل جبهة عالمية ضد الاستعلاء والهيمنة الامريكية الرأسمالية التوسعية الاستعمارية...!

 

وعيك- بصيرتك

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