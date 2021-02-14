المـ"ضـ"كورات..!

د.حسين القاصد ||

يگولون گبل سبعين ألف سنة جان عيد الحب شفوي مو تحريري ولا حتى إلكتروني مثل التعليم مال هسة.. بس الوادم جانت عايشة رغد.. اهووه هاي بت الحفرة شجابها هسة.. يكولون تريد تصير ريس علينه هههههههه هي خرطت جا ظلت على بنت الحفرة..

.. بس اذا صارت ريس علينه شنسميها بنت اخو هدلة لو هدلة الزغيرة.. اموت واعرف هدلة وين صارت.. هاي وين رحنه..

نرجع لسالفتنه ما علينه بخوات الحفرة.. أريد اشرحلكم عيد الحب الشفوي.. يعني عنترة بن شداد من جان يريد يتضكر عبلة..

يتضكر بس سنونها لأن الباقي ظلمة سندس لا العفو هندس.. هاي وين رحنه.. بوية نرجع لسالفتنه.. جان بعيد الحب الشاب يوگف برأس الشارع وينتظر من تفوت حبيبته يمشي كدامها ويشمر باكيت الجگاير وينتظر يكنك..

ويظل يتلفت إذا البنية شالت الباكيت معناها اجاه لايك والشبكة زينة.. لأن الشاب كاتب رقم تلفونه بالباكيت.. حتى تصير الشغلة كلش بالباكيت..

والوادم گبل ماعدها لا يوتيوب ولا فيس ولا انستغرام.. أخطر شي عدهم هو ( من ورا التنور ناوشني رغيف) رغيفيش هذا لا والغسمة.. بس مع ذلك جانت الناس على نياتها.. وجان أخطر شي إباحي هو غمزة سميرة توفيق..

وجانت الصوبة علاء الدين نارها زرگه وكلش شاعرية.. بس سنة من السنين صادف عيد الحب والبلد عايش حرب .. يعني مثل عنتر بن شداد.. والنار حمره مو زرگه وجان التلفزيون يطفى ساعة احدعش وگبل لا يطفى التلفزيون طلعت اغنية يابنت العم گومي اعطيني البارودي..

لا ازيح الهم عن دار اهلي وجدودي.. شگد عيب.. إذا متعاجز تگوم تاخذ البارودي جا شلون راح تحارب.. هي هم ماگالت باطل انطته البارودي.. وظلت تفرفر بالراديون بلكي تسمع اغنية على عيد الحب.. وبعد دقايق.. سمعت جاءنا ما يلي..

هي عافت مايلي ولفت راسها ونامت بلا عشا.. ولحد الآن محد يعرف ليش اللي يريد ينام لازم يلف راسه.. عفية لاتفتهموني صح.. ما علينه بالوادم.. يگولون جانت الوادم عايشة (رغد) گبل الحفرة..

وهسة يريدون رغد بس ماعدهم هدلة.. لا ياخوات الحفرة على هالدگة هاي.. شعلينه بالوادم.