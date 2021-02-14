حظر التجوال اللامدروس دليل سطحية الوعي الصحي

حسن المياح ||

إن الشعب العراقي قد فيرستموه بحكمكم الظالم , وطغيانكم الناقم , وتفرعنكم الحارم , فأصابه الظلم والجوع والفقر وهو يشكو الآلام والأوجاع من جراء سياساتكم المنحرفة المجرمة الخبيثة ...... قبل أن يتفيرس بفايروس الكورونا أو نيباه .......

لا يجتمع فيروسان مجرمان قاتلان هالكان على إنسان ضعيف جائع فقير تعبان يشكو عسر المعيشة ...... فلماذا تحظروا تجوله من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة فجرآ , ألأن فيروس الكورونا أو نيباه ينشط ليلآ , ويسبت نهارآ .......???

مالكم كيف تتصرفون , وتقررون , وتفرضون , أحكامآ جزئية مجتزءة أساسآ ..... ???