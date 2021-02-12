المقالات

مقتطفات من تعليقاتنا على ما ينشر في صفحات الفيسبوك


  

اياد رضا حسين||

 

فمنها على سبيل المثال مانشر 

((1))  (احنا بيا حال والنواب يطلعون بعمليات التجميل لوجوههم المقيتة ،،، اتقوا الله تعالى،، احنا وين وانتوا وين)  ،  وقد  علقت على ذلك بالاتي :-  هل يوجد في تاريخ الدوله العراقيه الحديثه عندما كان هنالك مجلس نواب ومجلس اعيان ابان العهد الملكي او المجلس الوطني في العهود اللاحقة او حتى  في بلدان العالم الثالث الاخرى مثل هذه المهازل وهذه المخازي.

 ان هؤلاء الذين يطلق عليهم بما يسمى (بالمسؤولين) ظلما وعدوانا ،، ما هم الا اعراب متخلفين الا القليل منهم ،، وهم في الحقيقه يعيشون العقدة الاجتماعية التي شعرنا بها منذ الطفوله ومنذ ايام العهد الملكي ، وهي (عقده ابن بغداد) ،  فهم يسرقون ويقتلون ويرتشون و يقوموا بتغيير وتجميل اشكالهم (الكالحه المزنجرة المعنجرة) ، املا بان يصبحوا احوال كابن بغداد حسب تفكيرهم الضيق ، ولا مانع لديهم من تدمير العراق وتحطيم الدولة في سبيل هذا الهدف وهو ان يكون لهم شأن واعتبار ،، ولكن مهما حاولوا فلا يمكن ان يكونوا مثل اهل بغداد المتحضرين الاصلاء رجال العصور الذهبيه ابناء الاعظمية والكراده والمسبح والكاظمية والفضل والعطيفية وغيرها من المناطق ،،، البعيدين عن روح الغزو والنهب والسلب والفرهود والاختطاف والقتل والذبح وهتك العرض و مراقبه الاخرين .

  ((2))  ومنها (ليش الشباب حولوا الليل الى نهار و بالعكس ،،، الخدمه الالزاميه هي الحل) ،  وقد علقت على ذلك بما يلي :-  هل تعتقدون ان الخدمه الالزاميه ستنجح في ظل نظام متهرئ ودب فيه الفساد في كل مفاصل وحلقه فيه ، ونظام قبلي طغى على النظام والقانون ،،، وكم سيكون حجم الرشوة والفساد الذي سيتضاعف اضعافا مضاعفة ، وهل التجنيد الالزامي يمكن تطبيقه على الاكراد ؟ ،، وهل كثرة الجنود سيغير المعادله في الوقت الذي ان عدد القوات المسلحه الحالي يفوق مثيلاته في  دول كثيرة ، هذا ماعلمنا ان العديد من دول العالم اخذت تلغي الخدمة الالزامية معتمدة على النوعية وليس على الكمية ، بعد هذا التطور الكبير والمتسارع في التقنيات والاسلحه الحديثه ، وفي الحقيقه فان هنالك اسئلة كثيرة يجب وضعها نصب اعيننا ، وليس لغه الانتصارات الباهرة و الهامات العالية و عسكرة المجتمع التي اوصلت العراق الى هذة الحالة الماساوية غير المسبوقة . 

  ((3))  ومنها ، (ماذا جنى الشعب العراقي بكل قومياته ومذاهبة من احزاب الاسلام السياسي الشيعي والسني والاحزاب الكردية ،،، غير الحرمان) ،  وقد علقت على ذلك بما يلي :-  اين نشاطات وفعاليات وحضور هذه الاحزاب وخاصة الشيعية منها والتي تصدرت العملية السياسية ، وماهي منجزاتها على مستوى العراق بشكل عام والشارع الشيعي بشكل خاص ، ان المتتبع لحركه ودور هذه الاحزاب لمرحله ما بعد السقوط ، يكاد ان يكون معدوما وهامشيا جدا ، على مستوى الجماهير حتى قياسا الى مرحله ما قبل عام 2003 , على الرغم من طبيعة النظام السابق وموقفه المتشدد منها.

 ان التقييم الحقيقي لهذه الاحزاب والحركات يكون عندما تصبح على المحك وبالاخص عندما تستلم السلطة وتتصدرالعملية السياسية ، اما واقعها  الان ، فانها اصبحت عبارة عن بعض الشخصيات والتي منها عددا غير قليل لم يكن معروفا ، ونشاطات لا تتعدى الصراع على السلطه والحصول على المنافع المادية والاعتبارية ، وكانما هذه الحركات والاحزاب اصبحت شبه منقرضة ، او دخلت في سبات عميق ، وبالنتيجة والمحصلة النهائية فانها سقطت في اعين الناس والجماهير التي تعاطفت معها وساندتها في مرحله ما قبل السقوط .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرجل الذي أغتيل به العراق..!
هذا ما جرى لي قبل ٤٢ عاماً.!
سور الوطن بين تهديد الخارج و"وطنجية" الداخل
شوفينية عربية وطائفية سنية..!
مقتطفات من تعليقاتنا على ما ينشر في صفحات الفيسبوك
الحياة بدون هدف لا قيمة لها
أوباش الجهل وأوغاد الجاهلية..والأمل في الإنتخابات
ناقةُ (الظّفرةِ) أغلىٰ؛ بكثيرٍ؛ مِنْ مسبار (الأملِ)
الفيدراليات الثلاثة..الخلاصة
فنتازيا نقاشية..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك