المقالات

أوباش الجهل وأوغاد الجاهلية..والأمل في الإنتخابات

52 2021-02-12

 

حسن المياح ||

 

مسخ ما يسمون أنفسهم بأنهم سياسيون ~ وهذه صدفة قد حدثت وإختطفوها جهلة الفكر والوعي والنزاهة والسياسة ~ الى قردة دولار , تنزو على المنصب بخفة اللص السارق جوهرة ثمينة ..... , والى ثعالب مكر في الإحتيال في التبرير والتصرفات ..... , والى ذئاب حاقدة جائعة مفترسة حين تتناول الفريسة وجبة طعام لها في الملمات والمهمات وإستعراض العضلات ..... .

 فتراها شرهة لا تشبع لأنها لا تريد سد جوعها وإشباع بطنها الخاوية الملتهبة نارآ وجحيمآ من الجوع , يوم كانت جبانة فارة مهاجرة متسولة تقتنص فضلات الطعام المرماة في سلال النفايات في الطرق والشوارع وجنب أبواب البيوت المسكونة ناسآ وبشرآ . وتراهم كالقطط والكلاب المتهارشة على قطعة لحم أو شحم , أو كسرة خبز باردة يابسة أصابها فساد البكتريا التي تناوشتها بعد أن أمضى الزمن عليها حقبآ متروكة مهجورة لا يقترب منها .......... ???

جاء هؤلاء المفلسون من صفات الإيجاب , المتخمون سلب الصفات , جياعآ , عراة , نهمين , جشعين , مجرمين , حاقدين , مستأسدين عمالة للمحتل الأميركي المستكبر , متنمرين إستعبادآ لتنفيذ أجندات الإستعمار والإستكبار كقردة إمتطاء عمالة , وأستحمار إستعباد ..... , فعاثوا الفساد , ودمروا العراق البلاد , وظلموا شعبه الطيب المظلوم الآمن .

 فأصبح العراق أرضآ صحراءآ جرداء ..... , يابسة يبابآ بيداء ..... , مهما نزل عليه المطر وتساقط أفواه قرب , لأن البلاليع فاغرة فوهاتها العريضة الواسعة المتعفلقة ( عفلق لغة الفرج الواسع العميق العريض ) لتسرف ما نزل وما تقاطر من سيول ومساقط فيض ماء منهمر , لأن أصل الجيفة أنها تنتفخ ... وتنتفش ... وتتورم ... فتستوعب ما يدخلها من فيض وتدفق أشياء ....... ???

العراق الذي كان منورآ عقيدة توحيد رسالية إيمانية , وإشراقة حضارة بهيجة غنية مترفة , وإنبلاج سيح وعي يدرج شعابه الى العقول الخصبة المنفتحة نماءآ وثراءآ ..... , قد أصبح أطلالآ عتيقة مهدمة , وأنه بقايا وجودات أليمة تحتضن دموع من بكاها ذكريات يائسة , كالشاعر الجاهلي الذي يترنم قصيدته الشعرية لوعة , وبكاءآ أليمآ ونحيبآ أسفآ , على ما فارقه من أحباب وذكريات ولقاءات جميلات وإجتماعات أنيسة والهة حبيبة ....... ???

في العراق .... , الوعي خبا , والجهل ساد ..... , والنزاهة ولت وحل محلها الفساد ..... , والكلمة الطيبة ذابت ورحلت وجاء بديلها الكذب والإلتواء ...... , المسارح والسينمات  تهدمت وإندثرت , والفن بكل تشعباته وفروعه وميادينه والدراما والتمثيليات توافاها الأجل ركودآ وجمودآ وطلاق حياة ..... , فترملت ..... , وإنزوت ..... , لا ترى أنيسآ ..... , ولا تسمع شكاوى وحدتها .... فبقت كئيبة مهجورة ... , تعيسة منفورة ... , لا يتقدم على خطبتها أو الإقتران والزواج منها أحد ... , ولا حتى أنها تمتهن خادمة ترتب الحياة في المنزل والمسكن والفلل الفارهة والقصور الواسعة الشامخة , لأن المالك الجديد بهيمة جاهلة , وقرد متلون الوجود والحالات والمظاهر والإستفادات , لذلك لا يرعوي الى ما يناغي العقل ويطربه , ويدغدغ الشعور لينبسط , ويحفز الضمائر ثورة , ويحيي القلوب حياة منعشة مثمرة , ويبعث النشاط والهمم في الإرادة .

 فهو الكسول الذي يقنع بلون طعام واحد لا يغادره , لأنه مجبول على الإستحمار والإمتطاء , كالحمار الذي يحمل أسفارآ , لا يتغذى منها , ولا يستفيدها زادآ طيبآ طاهرآ ...... ???

قتل المفلسون ( حكام ما بعد ٢٠٠٣م ) ~ أشباه رجال السياسة ولا سياسيين ~ العلم والتحضر , والفن والأدب , والوعي والتطهر , والثقافة والتطلع , والتمدن والتبصر , والنماء والإنتاج , والإجتماع والتوحيد , والرسالة السماوية الهادية وقرآنها النور الشفاء , ....... وووووووو ........

وجاءونا بجراثيمهم القذرة وبكتريتهم الجيفة الممتنة , وفايروساتهم وجيفتهم القاتلة , ونجاستهم وخبثهم , وعمالتهم وخيانتهم , وبكل ما يحملون من موبقات وفواحش وحتى اللمم منها , ولم يتركوا شيئآ مرضآ ووباءآ وعدوى وإنتقال سوء وشر إلا وحملوه معهم الينا , ونشروه بذرآ ونبتآ في أرض العراق , ودسوه خلقآ وسلوكآ مجرمآ فاسدآ في نفوس من تمكنوا منه من العراقيين , ليكونوا لهم همجآ رعاعآ , ينعقون معهم أينما نعقوا ... , ونهقوا ... , ونبحوا ... , وماءوا وخاروا خوار الثور الهائج العابث القاتل ........???

وبعد كل هاتا وهاتيك ...

يأتيك من يأتيك ... , ويقول لك ... نحن نريد التغيير .... , وننشد الإصلاح .... , وعن طريق الإنتخابات ..... ???

هؤلاء الحالمون يظنون أن الحقيقة بنت الخيال , ونتاجه الطبيعي الذي يلده , ويعطيه , ويباركه , ويزكيه ......... ???

 وهم يموهون على أنفسهم كساد حركة وضعف عزم إرادة عن مواجهتهم في الساحة والمواقع , وأنهم سيزالون وينقلعون ...... ???

 ويظللون على أنفسهم بأن سير الإنتخابات سيكون بأيدي أمينة , ونزيهة , وشريفة , وعادلة , وموضوعية ..... , وهم يدرون , ويعلمون تمام العلم والدراية أن القائمين على الإنتخابات هم الفاسدون المجرمون المزورون أنفسهم , بوجوداتهم الشخصية المجرمة , وأحزابهم , وتياراتهم , وتجمعاتهم , وتحالوفاتهم , وتآلفاتهم وهم المجرمون , وميليشياتهم المدججة بالسلاح المنتشرة المقتحمة لحظة ضرورتها ........ ???

وبعد كل هذا تتأملون التغيير ..... ???

وترجون الإصلاح ....... يا أوغاد ... ويا أوباش ........ ???

ويا جهلة مراسآ , وتجربة , وإختبارآ ....... ???

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرجل الذي أغتيل به العراق..!
هذا ما جرى لي قبل ٤٢ عاماً.!
سور الوطن بين تهديد الخارج و"وطنجية" الداخل
شوفينية عربية وطائفية سنية..!
مقتطفات من تعليقاتنا على ما ينشر في صفحات الفيسبوك
الحياة بدون هدف لا قيمة لها
أوباش الجهل وأوغاد الجاهلية..والأمل في الإنتخابات
ناقةُ (الظّفرةِ) أغلىٰ؛ بكثيرٍ؛ مِنْ مسبار (الأملِ)
الفيدراليات الثلاثة..الخلاصة
فنتازيا نقاشية..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك