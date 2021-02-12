هدف إدارة بايدن هو منع انهيار القوة العالمية الأمريكية ..!

د.مسعود ناجي إدريس ||

قد تُعتبر ولاية إدارة ترامب التي تبلغ مدتها أربع سنوات هي الفترة السياسية الأمريكية الأكثر سلبية والأكثر خوفًا في الولايات المتحدة. سياسة ترامب أدت إلى إيجاد خلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتهديدهما بفرض عقوبات على زيادة الدعم للعنف في الغرب، المنطقة الآسيوية ودعم السعوديين في حرب اليمن، واغتيال الشهيد قاسم سليماني، وتوترات مع الصين وروسيا، وتعريض السياسة والأمن والديمقراطية في الولايات المتحدة للخطر، والاعتراف بالفساد في الهيكل السياسي الأمريكي و. . . لقد كان سلوك ترامب المتوتر وغير العقلاني هو السبب الذي أخرج الولايات المتحدة من المثل العليا التي كان لدى العديد من الناس وغير نظرة العالم عن الولايات المتحدة وإدارتها السياسية.

نفذ ترامب إحدى الضربات الناعمة للنظام الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة. سيتم قبول هذه النقطة بسهولة إذا تم التفكير فيها جيدًا.

بطبيعة الحال، فإن خطر سقوط التيار والسلطة من خيال وعقول المجتمعات البشرية سيكون أكبر من السقوط والتراجع العسكري أو الاقتصادي. لكن انهيار برمجيات النظام السياسي وانهيار الخيال البشري والأفكار ستحدث مع الإخفاقات في مختلف الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية.

تحاول إدارة بايدن التراجع عن الآثار الضارة التي تركتها أمريكا في زمن ترامب في أذهان الناس من خلال سياسات جديدة، ومناصرة رمزية لحقوق الإنسان، وسياسة لتخفيف التوترات وزيادة المفاوضات لحل المشاكل. وهذا يدل على أن مركز الفكر الحاكم في الولايات المتحدة يتعرض لخطر إلغاء وجوده في العالم ويحاول منع الانهيار والتحرك السريع لتحويل الولايات المتحدة من السلبية العالمية ويأس الدول إلى قوة أخرى. فهي على سبيل المثال تهاجم السلوك العنيف لصديقتها السعودية، وتتخلى عن الدعم العسكري والاستخباراتي للتحالف السعودي الإماراتي في الحرب اليمنية، وتزيل أنصار الله من قائمة الجماعات الإرهابية، وتوقف بيع بعض الأسلحة لدول عربية.

باختصار، يقاتل جو بايدن من أجل بقاء الولايات المتحدة...