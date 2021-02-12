بيتنا الجميل.. لنبدأ صباح جديد!

منى زلزلة||

البيت الجميل في نظر الجميع مقرونة مع صورة الام ، هل يمكن ان تتخيلي بيتاً رائعا وترسميه بدون أم؟ .

البيت هو الاستقرار والسكن والاطمئنان الوحيد للاولاد ،

انه جنة آدم عليه السلام ،

اذن الام التي هي صورة هذا البيت هي صورة السكن والاطمئنان ،

لكن ! لاتحصل الأم على الاطمئنان والسكينة، هي مضطربة قلقة ، تحمل هموم كثيرة جداً في رأسها، تفوق من حملها الجبال ،

أرمي همومك ! فالله وكيلك ، وهو مدبر أمرك وأمر اولادك ، كل ما عليكِ أن تبقي مبتسمة هادئة ليستقر الأطفال ويطمئنوا ،

عليها ان تكون بمستوى تفكير ونفسية أولادها،

الأطفال ينسون مشاكلهم وصراعاتهم وغضبهم وسرعان يعودوا يلعبوا مع بعض ، نحن الكبار لوّث الشيطان قلوبنا بحسد وحقد فأدى بنا أن لاننسى أخطاء الاخرين بحقنا ، لهذا علينا من هذه اللحظة التعلم من أولادنا و ننسى أخطاء اطفالنا أو نتناساها امامهم ولا نذكرهم بها ، وكأنهم لم يخطأوا البارحة ويعاندوا

· لنبدأ صباح جديد !

ألانتمنى ان يغفر الله لنا ؟ فلنغفر أخطاء اطفالنا وتماماً كما نتخيل ربنا : رحمن ورحيم ، نكن كذلك معهم كل صباح ، نوقظهم بابتسامة وقبلة وهمسة لهم وهم نائمين كم احبك يابنتي واخرى لابني واحداً واحد

اليوم جمعة من يستيقظ معي لنسلم على الضيف هيا هيا

أنه االمهدي ابو صالح لحجة عجل جاء يومه فلنجلس ونسلم عليه ونفتح الاناشيد ونلعب الرياضة سوية .

البارحة راح وذهب الماضي فأولادنا في دور المراهقة كل يوم لديهم يختلف عن البارحة انهم يكبرون في كل لحظة تولد لهم غريزة جديدة ويتذوقوا طعم القيم الروحية لاول مرة العزة الكرامة الحرية الحب هذه الكلمات لها اليوم طعم جديد ، فهم غير الأمس الذي نعرفهم به ، وهم ينظرون الينا كل يوم من زاوية أخرى ، لقد كبروا بسرعة!

وكل لحظة نمو عندهم تعادل نمو يوم ٍكامل عندنا ،

هل تعلمين حقيقة أنهم قبل ان يلجوا في رحمك والدنيا أنهم قادمون من عالم الملكوت ، فهم أقرب لله منك ، وأن اليوم عند الله في عالم الملكوت كألف سنة مماتعدون!.

فهل علمتي لم علينا ان ننسى مشاكلهم و نستقبل اطفالنا كل يوم بإشراقة جديدة وكأننا وهم لم نلتقي الا بعد الف سنة ،فهل تبقى خطايا وحسابات كلها تافهة فأرميها في زبالة النسيان واضحكي وألعبي مع اطفالك فقد كبروا ومازالت في مخيلتهم أول لقاء جمعك بهم يوم ولادتهم في هذا العالم ،ضحكتك وابتسامتك .

قومي ايتها الام العظيمة بدورك الحنين الجميل ولاتبالي لاي شي فالبيت له رب يحميه . فأتقني دورك بالانس مع اطفالك المراهقين