المقالات

العراق عصي على التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني


  د.محمد العبادي ||

 

تطورت الأساليب والخطط في عصرنا الحاضر لدى أكثر الدول ، فلم يعد الأسلوب المباشر في رسم العلاقات هو الأسلوب الأفضل ، بل تلجأ الدول إلى تنويع الأساليب وحسب ما تقتضيه المصلحة . لقد كشفت إسرائيل عن بعض الوثائق الإستخبارية بعد أن رفعت عنها السرية في قيام أجهزتها باستدراج الخصوم وتمييع مواقفهم  ، وجلبهم إلى حضيرة الطاعة ، حيث تبين لنا ان أكثر من زعيم عربي كان قد تنطع بالمقاومة وطنطن بخطاباته الرنانة ضد أسرائيل ، لكنهم  كانوا في نفس الوقت يقيمون علاقات وصداقات سرية مع قادة الاحتلال الصهيوني وحسبنا ان نشير  إلى بعض تلك العلاقات السرية ونشير الى  ماكتبه محلل الأمن الاسرائيلي يوسي ميلمان في صحيفة معاريف الإسرائيلية عن وجود علاقة ولقاءات وتعاون بين الملك حسين وقادة الكيان الصهيوني، وأن تلك اللقاءات بدأت منذ سنة ١٩٦٣م !  وأيضا نشير إلى ماذكرته صحيفة (يديعوت احرونوت ) العبرية حول تجنيد أحد الشخصيات الكبيرة المقربة من دائرة الرئاسة في مصر (أشرف مروان )وتقديمه معلومات هامة وحساسة لإسرائيل ، بل والعمل على ترويض تلك الدائرة الضيقة وتضليلها ، ولم يكن اشرف مروان هو الشخص الوحيد كما يقول جهاز الموساد . وأيضا نشير إلى علاقات ملك المغرب الحسن الثاني ،! كل تلك العلاقات السرية كانت قائمة وبقوة في الوقت الذي يظهرون في القمم العربية والمؤتمرات الدولية دفاعهم عن حقوق الشعب العربي الفلسطيني والأراضي العربية .   ان مثل هذه المواقف عند بعض القادة العرب تدعو إلى أخذ الحيطة واليقظة  والحذر خشية أن يخرج من بين صفوف السياسيين من هو على شاكلتهم . لقد شاهدنا دول كثيرة تهرول للتطبيع بلا حياء وبلا مقابل .  ان التطبيع العلني مع العراق وفي هذا الوقت بالذات غير ممكن ، وقادة الاحتلال الإسرائيلي يعلمون ذلك ، لاسيما وأن الشعب العراقي له مواقف مشهودة في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المغصوبة ، وقد جاد العراق بالأموال والأنفس والمواقف الصلبة لنصرة القضية الفلسطينية. نعم من الممكن أن يحابي الصهاينة بعض الجماعات الصغيرة أو الأفراد من أصحاب المصالح والأهداف الضيقة ، ولأجله اذا كان لدى الصهاينة النية في وضع خطة للتطويع ومن ثم التطبيع فلا يمكن تطبيقها بشكل علني بل بشكل سري وتدريجي كما حصل لبعض الأنظمة التي دخلت في معاهدات أو اتفاقات التطبيع مع الصهاينة ، حيث طبعت تجاريا ورياضيا وثافيا وحتى أمنيا ثم توجت ذلك بقرار التطبيع الكامل .    إن التطبيع وحسب تصوري هو نتيجة جهود سرية استغرقت زمنا طويلا حتى وصل إلى هذه النتيجة .   ان الأنظمة المطبعة كانت ولازالت مخترقة أمنيا وسياسيا وخاصة من الحلقات الضيقة ، وهي تؤدي أدوارا مرحلية للوصول بهذه الأنظمة وشخوصها إلى التبعية والإستلاب الكامل  . ان المواقف التي يطلقها بعض الزعماء والمسؤولين وبلغة واضحة وصريحة ضد التطبيع هي مواقف محمودة وشجاعة ، لكني أتعجب ان يطلق (بعضهم)  على خيانة التطبيع ( حق سيادي وشأن داخلي )!!!. إن هذه خدعة وتضليل ، وأظن أن واحدة من نقاط النفوذ الإسرائيلي هم  هؤلاء الأفراد والجماعات والذين يبذلون أقصى المودة لأنظمة التطبيع العربي ويترددون على أبوابهم في جلسات سرية مليئة بالسمر والراحة .   ان الإبتعاد عن المحور الأمريكي الصهيوني وذيوله ، والاقتراب من المحور المناهض والمقاوم له   هو بوصلة النجاة من طوق التطبيع الذي يلتف حول عنق أولئك الذين يقتربون من أصدقاء أمريكا ، وغير ذلك هو تضييع للجهود والمواقف .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الى أين وصلت إيران بعد ٤٢عاما من الثورة؟!..الواقع والتحديات
الطغيان ودعاء شهيد المحراب
امريكا و الغروب القريب..!
لهذا فإن الثورة الإسلامية عالمية /2
العراق عصي على التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني
الثورة الاسلامية في ايران(42)عاما من الرعاية الالهية 
يتجسسون علينا في اليوم 24 ساعة..!
نعم لتكامل الأجيال وتبادل الخبرات
رغم أنف نتن ياهو..ننتخب البندقية ونشتبك مع العدو..!
محمد باقر الحكيم ....الشهيد الحي في ضمير الامة  ؟  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.55
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك