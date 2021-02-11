نعم لتكامل الأجيال وتبادل الخبرات

محمد فخري المولى ||

لنبدأ بخلاصة بسيطة من تجارب الحياة

أن ما تسعى إليه بقوة الان وتعتقد انه من قمم الأولويات سيكون في آخر المعطيات والاهتمامات بعد حين وما تحث السعي بكل الطرق والوسائل للوصول له الان سيصبح عديم الأهمية بعد فترة واي تفصيل لم يكن لديك به معلم أو مرشد فالزمن بتجاربه ودروسه القاسية سيكون المرشد وهذه خلاصة عقود من البحث والدراسة وتجارب الحياة الكثيرة مجانا

الحياة وسلم الاولويات التي يسعى كلا منا لفهمها مع الرضا بالمقسوم معادلة صعبة التنفيذ بسبب عدم وجود الضابطة الاجتماعية والوصمة المجتمعية قد تكون خفت أو زالت نتيجة سيل الأحداث التي مضت علينا لكنها ستفعل عاجلا أم آجلا

لذلك يسعى العالم المتحضر لتكامل الأجيال وتبادل الخبرات والتجارب من خلال الاستنارة و الاستشارة لهولاء وعدم تركهم وتهميشهم لانه من المؤكد أن القدرة البدنية تضعف ولكن الفكرية باقية

لذلك نتمنى أن تزاح فكرة الازاحة الجيلية من عقول الكثيرين ومنهم الشباب

لانه بساعة ما سيحين موعد تسلمك أو ما تطمح إليه واعلم ببساطة أن أي تفصيل يختزل الزمن إلا التكامل ستنظره بنتائجه الغير مرغوب فيها بعد حين .

لننظر لتكامل الأجيال وتبادل الخبرات والتجارب أساس وقاعدة بيانات الحياة وحذاري للاجيال القادمة أن تسير بهذه المفردة لأنها ستضع أحلامك البعيدة قريبة المنال ولكن ثمنها كبير ستنظره بعينك ولن يحدوثك عنه

لنتعلم ولننظر للامر والمستقبل جيدا