المقالات

الحكيم.. أُمة في رَجُل


لؤي الموسوي

كيف يتصور المرء، أن يكون شخصٌ ما بمثابة أُمة كاملة، بكل ما فيها؟

لو تصفحنا التأريخ سنجد عناوين في هذا الصدد، أن رَجُلا كان يعادل كذا ألف رجل، ويذكر لنا ارباب التوثيق قصصا كثيرة؛ من أن عنترة كان يتميز بالقوة الجسدية، وحاتم الطائي بالكرم وكرمه كان مضرب المثل في زمانه، وحين التكلم عن الشجاعة يتبادر إلى الاذهان علي إبن إبي طالب "عليه وآله أفضل الصلوات" الذي كان يلقب من قِبل اعداءه "بالقطم" اي برز اليكم من يقطف ارواحكم، وينقل الرواة أن أبنه العباس حين رام جلُب الماء لخيام أخيه الحسين، كان يحرس النهر قوة تعدادها بالآلاف، وحين سمعوا بقدوم العباس هربوا من شدة الخوف، فكيف لرجل ان يرعب قوة كبيرة؟ ألا يدل ذلك انه يحمل عزيمة وشجاعة وأستبسال أمة كاملة، لهذا قيل أنه يعد بأنه يمثل أمة كاملة.

كثيرةً هي عمليات التصفية التي، تمارسها التنظيمات الإرهابية وأرباب الجريمة المنظمة و الأنظمة الدكتاتورية، تجاه كل من يخالف توجهاتها ويتصدى لها.. ويعد نظام البعث الصدامي من أشدها فتكاً وقسوةً، فمارس القمع و الظُلم و القهر تجاه ابناءه في الحقبة الماضية، منذ أواسط القرن العشرين الى مطلع قرن الحادي والعشرين، مجزرة تلو الأخرى ترتكب بحق الشعب المظلوم، و في طليعة من استهدفتهم ماكنة القمع؛ الحوزة العلمية والحركات الإسلامية، وحتى غير الإسلامية لم تنجو من الملاحقة.

سيرة النُبلاء والعُظماء ومن سار بركبهم، نالوا مرتبة رفيعة لحملهم أهآت شعوبهم بتصديهم للأنظمة الدكتاتورية، لعلمهم المسبق ان ثمن التصدي دمائهم وسبي عوائلهم، كما فُعل ذلك بعائلة الحُسين سبط النبي (عليه وأله أفضل الصلوات ).

المجاهد محمدباقر الحكيم ومنذ نعومة أظفاره، كان رافضاً لمظاهر التيارات المنحرفة الإجتماعية منها والسياسية، فكان صوتاً يصدح بالحق مطالباً بحقوق المستضعفين، التي صُدرت من قِبل ازلام النظام، أستخدم الكلمة من على المنابر في مقارعة النظام، ما جعله رقماً صعباً لنظام البعث، اعتقل مرات عديدة واودع في السجن لنشاطه الديني والسياسي المعارض لتوجهات البعث، في فترة تواجده في العراق، وتعرض لعمليات الاغتيال المتكررة التي كانت تستهدفه في داخل العراق وخارجه..

حمله لتطلعات شعبه المظلوم والمطالبة بحقوقه المشروعة، دفع النظام لتضيق الخناق عليه، مما دعاه الى الخروج وتحمل الغربة ليكمل ما بدأ به، مستخدماً الكلمة والسلاح كأدوات للكفاح معاً في أسقاط النظام.. فلعبت الكلمة دورها في المحافل الدولية لبيان طغيان واجرام النظام بحق العراقيين، مما أدى إلى عزلة تامة سيما بعد غزوه لدولة الكويت، وأخذ السلاح دوره في ضرب مضاجع النظام في عقر داره، ليسلب منه طعم الامان الذي كان يحرم منه الأسرة العراقية.

رفع الشهيد الحكيم شعار جده الإمام الحُسين "هيهات منا الذلة"، فما كان من جلاوزة البعث إلا شن حملات الاعتقالات والاعدامات لاسرته الكريمة، وما ان رفض الحكيم مطلب البعث بالتوقف عن مناهضة صدام، ما انجلت غِبرة سيارات الامن، إلا وخلفت ورائها ما يزيد عن 60 شهيد من اسرة آل الحكيم..

رغم تلك الدماء الغالية الطاهرة عليه وعلى كل غيور، لكنها لم تضعف من عزيمته و اصراره على اكمال مسيرته و الوصول الى الهدف، المتمثل باسقاط حكم البعث الصدامي.. عمل ما بوسعه في فضح النظام، رغم ما يتمتع البعث من ماكنة إعلامية ومادية، ووقوف دول المنطقة والإقليمية والعالم باسره في حرب الثمانينيات إلى جانب صدام، تمكن الشهيد الحكيم رغم ادواته البسيطة ان يعري النظام.

شهيد المحراب لم يكن يمثل ذاته الشخصية والأُسرية في حراكه، أنما كان يمثل مشروع وطن بكامله، لما له من حضور سياسي وأجتماعي وديني، العالم الذي لن ينقطع في ممارسة دوره العقائدي في تأليف الكُتب وألقاء المحاضرات، واجتماعياً متفقداً الاسر العراقية المهجرة محاولا تقديم الدعم لها قدر الممكن لتخفيف بعدهم عن وطنهم، وسياسياً كان سيد المعارضة وفارسها، مما دفع صدام لأن يطلب من الحكيم وقف نشاطه للنظام..

هذا دل على انه القوة الكبرى التي يخشى النظام مواجهتها، لما يتمتع به من ثقل على صعد عدة فقد كان يحمل مشروع دولة، يجمع فيها اطياف الشعب العراقي على جميع توجهاتهم السياسية والدينية، لهذا تم أستهدافه..

كان يمثل ضمانة عراقية وإسلامية كبرى، كما عبر عن ذلك امين عام المقاومة اللبنانية، لذا كان يمثل العائق بوجه مخططات القوى المعادية للعراق الجديد ما بعد سقوط نظام صدام، وكذلك يعد العقبة في وجة قوات الاحتلال وحلفائهم، فوجدوا ان مخططاتهم لن تكون في مأمن ما لم تتم تصفية السيد محمد باقر الحكيم من الساحة العراقية جسدياً، و هذا ما حصل بالفعل، لهذا تم تغييبه عن الساحة العراقية بالأغتيال، وأغتياله كان بمثابة أغتيال وطن بكامله.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إلى الرئيس ..رئيسي
لا شرقية ولا غربية ثورة إسلامية قامت ولم تقعد..
السوشيال ميديا وصناعة التفاهة..!
قراءة واقعية لمستقبل الاحزاب
محمد باقر الحكيم ..اخر محاربي  القرن العشرين
الثورة الاسلامية قصة خلود ومصدر الهام للشعوب
لن يغادر الشعراء..!
الحكيم ورؤيته السياسية التي قتلته
الحكيم.. أُمة في رَجُل
انتخابات فيفي عبده برقصة الكوبرا..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك