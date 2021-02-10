التدوير لا يعني التغيير..!

حسن المياح ||

وإنما هي محاولة ذات وجوه متعددة , منها إمتصاص نقمة الشعب , ومنها تبادل منفعة لإختلاف مسؤولية الميدان , ومنها أنها تمويه على أنها حركة متابعة , ومنها خداعآ أن المراقبة عاملة محاسبة , ومنها غشآ أن لا ثبات في المنصب إحتكارآ , ومنها ...... ومنها ..... ???

إنها فذلكة ألاعيب , ومحاولات غشاشة , وتمويهات , وإلا فإن المسؤول هو المسؤول نفسه يقوم بمرحلة تزاور لأماكن هي محجوزة ومقررة لهم , لا يدانيهم أحد , ولا ينافسهم غيرهم.

أو قل أنها خليلات العبد نفسها تحسب بطرق مختلفة , لكنها هي هي ... بدون تغيير , أو تبديل , أو طرح أو إضافة .

أو قل إنها مسبحة خرزاتها ( حباتها ) يدار بها دورات من أجل التسبيح وحساب الذكر وتعداد الورد , وهي باقية على حالها .

أو قل أنها نفس فريق كرة القدم الذي ينظمه المدرب بتبادل اللاعبين الأحد عشر أنفسهم المواقع والمسؤوليات أثناء اللعب على أساس أنها تبديل خطة لعب , من دون زج لاعب إحتياطي أو جديد غيرهم .