صباح الخير يا إعلامنا الصديق

محمد صادق الحسيني ||

من دون زعل ومن الآخر لماذا لا نسمّي الاشياء باسمائها:

١- مثل ما نقول المحيط الهندي وبحر عمان نقول الخليج الفارسي وهو اسمه الحقيقي منذ ان ولدته أمه وكما هي التسمية معلقة في كل خرائط العالم الاصلية حتى تلك المعلقة في قصور مجلس التعاون الخليجي...!

٢- الامام السيد علي الخامنئي عنوانه في الدستور والادبيات الايرانية

" قائد الثورة الاسلامية " وليس مرشد الثورة الايرانية ...!

٣- البرلمان الايراني بعد الثورة الاسلامية اسمه في الدستور الايراني وادبيات ايران

" مجلس الشورى الاسلامي"

وليس مجلس الشورى الايراني..!

٤- محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الاسلامي اسمه قاليباف وهي كلمة من جزءين قالي، و باف ...اي " حائك السجاد، وليس :

قاليبوف...!

يعني لانه ذهب الى موسكو مثلا صار بوف..!؟

وعشرات التسميات والمصطلحات والمقولات التي ترد في إعلامنا العربي يومياً دون تدقيق او تفحص او إنتباه ، مما قد يحمل في باطنه تحريفاً مؤذياً للواقع كما هو ، حتى لو لم يكن مقصوداً...!

كل ما في الامر ان القضية تحتاج الى تصفية النوايا وبذل بعض الجهد لاجل احترام ثقافات الآخرين...!

قلنا شرط أنْ ما حدا يزعل أو يأخذ على خاطره خاصة من العروبيين المتحمسين الذين نجل ونحترم والذين هم منّا أهل البيت.

بعدنا طيبين قولوا الله