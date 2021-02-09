تذكير لأهلي من شرفاء السنة

الدكتور عبد القهار المجعي ||

الى كل من يعي قيمة العلاقات الدبلوماسية والاجتماعية والأخوّة الإسلامية التي تعود على المسلمين بالنفع والبركة ( انما المؤمنون اخوة ) الحجرات ١٠

اقول؛ لا يفوتكم الترحيب برئيس السلطة القضائية الإيرانية الذي يزور العراق حاليا بدعوة كريمة ومهمة من رئيس القضاء العراقي الأستاذ فائق زيدان، وهي زيارة مهمة تمثل وتشير لعمق العلاقة بين البلدين وكون هذا الضيف النوعي على هذا المستوى اتمنى من الاخوة العلماء واصحاب السمو وكذلك اصحاب الفطنة والحنكة من السياسيين ، أن يستثمروا هذه الزيارة وأن تكون لهم فيها حصة كبيرة، فالرجل من العلماء وممن يمثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي طالما وقفت مع بني جلدتنا خاصة فلسطين التي تخلى عنها اهلها ، والسنة كرؤساء وبعض شعوبهم .

واخص بالذكر جناب الشيخ مهدي الصميدعي وجناب الشيخ خالد الملا فهم سباقون بالمعروف، ولهم مع هذا الضيف وشائج وعلاقة علمائية طيبة إضافة إلى ما توجبه الأخلاق الإسلامية وشرعنا الكريم.

وأنا نيابة عن الكثير من اهل السنة اقول نزلتَ أهلا وحللت سهلا بين اهلك وبلدك الثاني العراق ولك دعوة من الأعماق من اخوتك السنة لتشرفهم بلقاء أخوي كل الخير فيه والبركة وتطبيب جراح المنطقة وشعبها النازف جراء المؤامرات التي لم تنتهي بعد .

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