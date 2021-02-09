المقالات

تذكير لأهلي من شرفاء السنة


 

الدكتور عبد القهار المجعي ||

 

الى كل من يعي قيمة العلاقات الدبلوماسية والاجتماعية والأخوّة الإسلامية التي تعود على المسلمين بالنفع والبركة ( انما المؤمنون اخوة ) الحجرات ١٠

اقول؛ لا يفوتكم الترحيب برئيس السلطة القضائية الإيرانية الذي يزور العراق حاليا بدعوة كريمة ومهمة من رئيس القضاء العراقي الأستاذ فائق زيدان، وهي زيارة مهمة تمثل وتشير لعمق العلاقة بين البلدين وكون هذا الضيف النوعي على هذا المستوى اتمنى من الاخوة العلماء واصحاب السمو وكذلك اصحاب الفطنة والحنكة من السياسيين ، أن يستثمروا هذه الزيارة وأن تكون لهم فيها حصة كبيرة، فالرجل من العلماء وممن يمثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي طالما وقفت مع بني جلدتنا خاصة فلسطين التي تخلى عنها اهلها ، والسنة كرؤساء وبعض شعوبهم .

واخص بالذكر جناب الشيخ مهدي الصميدعي وجناب الشيخ خالد الملا فهم سباقون بالمعروف، ولهم مع هذا الضيف وشائج وعلاقة علمائية طيبة إضافة إلى ما توجبه الأخلاق الإسلامية وشرعنا الكريم.

وأنا نيابة عن الكثير من اهل السنة اقول نزلتَ أهلا وحللت سهلا بين اهلك وبلدك الثاني العراق ولك دعوة من الأعماق من اخوتك السنة لتشرفهم بلقاء أخوي كل الخير فيه والبركة وتطبيب جراح المنطقة وشعبها النازف جراء المؤامرات التي لم تنتهي بعد .

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رسائل طهران..تطمين للحلفاء ومضايقات للخصوم..!
تذكير لأهلي من شرفاء السنة
آية الله رئيسي يكمل المسيرة!
هنا بغداد هنا طهران..!
رؤية تحليلية لزيارة السلطة القضائية الايرانية
الثورة الإيرانية..التطور والبروز والأدوار لمقاومة قوى الإستكبار!!
🔹 الحذر من خطر بطانة الشر 🔹
الإمام الخامنائي قضى نهائياً على كل الإبتزازات والشروط الأمريكية والأوروبية
عراق حمورابي  يتجدد...مع مشروع الحضارة الاسلامية المعاصرة..!*
نحو دولة الفقيه ..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 2.84
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك