محمد صادق الحسيني||

· هنا بغداد هنا طهران ...من هنا مر سليماني وابي مهدي المهندس...عدالة الله لكم بالمرصاد يا امريكان...!

خطاب ثوري فريد مستمد من وحي ثورة الامام المجدد لحلم الانبياء الامام روح الله الموسوي الخميني القاه قبل قليل رئيس السلطة القضائية في ايران آية الله ابراهيم رئيسي في موقع جريمة اغتيال الشهيدين الحاج قاسم سليماني وابي مهدي المهندس خارج مطار بغداد الدولي

عند مستهل زيارته الرسمية التاريخية والاستثنائية للعراق .. اشار فيها بوضوح الى مسؤولية امريكا واجهزتها الارهابية في الجريمة وكذلك الى ان الانتقام لدماء الشهداء قادم لا محالة ..!

آية الله رئيسي ونظيره العراقي سيبلوران في هذه الزيارة آلية مشتركة لاصدار قرار عراقي ايراني ودولي لاصدار مذكرة جلب بحق ترامب لجره الى المحاكم الدولية والاقتصاص منه وتنفيذ حكم العدالة به وبفريق القتلة من رهطه:

دونالد ترامب واجهزته الارهابية الامريكية من سنتكام وسي آي ايه وغيرهم... كلهم مطلوبون للعدالة الدولية...

لن ننساكما يا قادة النصر ومعكم رفاقكما البررة..

وها قد بدأ عصر الاجراءات العملية في الانتقام لدمائكما الطاهرة يا قاهري امريكا وعملائها ..!

رسالة في قمة الشجاعة والبطولة والنبل من عمار علي الخامنئي الى العالم وبشكل خاص :

رسالة لامريكا المجرمة من بغداد الجريحة :

هنا بغداد هنا طهران

وحدة الدم ووحدة الساحات

وكل البنادق باتجاه العدو المشترك

عدو الارض والانسان

انه عصر ما بعد امريكا

شدوا الاحزمة للنزال الكبير في ما بعد الجليل...!

وعيك بصيرتك