هطول الامطار يعرض بغداد للغرق..!

يوسف الراشد||

معضلة قديمة جديدة ومع قدوم فصل الشتاء وموسم هطول الامطار تشهد مدن ومحافظات العراق كافة وبدون استثناء غرق شوارعها واحياؤها وحذرت الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية من تعرض البلاد الى منخفض جوي مصحوب بتساقط امطار غزيرة .

وتتعرض اغلب محافظات العراق الى هطول الامطار في ( بغداد وديالى والكوت وميسان والبصرة والمثنى وذي قار والنجف اضافة الى شمال العراق ) وحذرت الموارد المائية من تعرض البلاد الى امطار غزيرة وورود سیول كثيفة .

واوعزت امانة بغداد الى مسؤولي القواطع من السادة المدراء العامين التواجد في قواطعهم لمعالجة أي حالة طارنة قد تحدث واستنفرت جميع الدوائر البلدية في بغداد ومجالس ومكاتب المحافظين في المحافظات كافة لإستنفار جهودها واتخاذ اجراءات الحيطة والحذر تحسبا لهطول ألامطار الغزيرة وعمدت بعض المحافظات الى تعطيل الدوام فيها .

وعلى الرغم من استنفار امانة بغداد كل ملاكاتها لمواجهة الامطار الغزيرة ومتابعة محطات تصريف المياه وانتشرت السيارات الحوضية لضمان استمرارية عملها وسحب المياة من الشوارع والاحياء ودعيت المواطنين التعاون مع كوادر الامانة .

ان سقوط الكميات الهائلة من الامطار وخاصة في المنطقة الغربية من العراق الى ازدهار وانتشار الفطر وهي تجارة رابحة وذات منافع اقتصادية كبيرة وتدر الارباح كثيرة ويتم تصديرها الى دول الجوار اضافة الى ذلك فان سقوط الامطار يساعدة على توافد الطيور المهاجرة سنويا الى البادية العراقية الغربية والى منطقة الاهوار في جنوب العراق خلال موسم صيد الطيور النادرة .

ان هذه التجارة الرابحة وذات المنافع الاقتصادية الكبيرة التي تدر ارباح موسمية تتراوح من 40 الى 50 مليون دينار ويمكن استثمارها لتتحول الى واحة سياحية ونقطة جذب عالمية لهواة صيد الصقور البرية والطيور المهاجرة والنادرة .

وعلى الرغم من تساقط كميات هائلة من الامطار والمضار التي خلفتها الا انها من الناحية الاقتصادية فهي تشكل ثروة اقتصادية وتزيد من منسوب كميات المياة الهائلة وتعزز من الخزين الاستراتيجي لنهري دجلة والفرات والاهوار وبحر النجف والحبانية والثرثار ويمكن الاستفادة منها لاحقا لانجاح الخطط الزراعية .

ان استنفار الجهد الهندسي والفني للحكومات المحلية وكوادر امانة بغداد وملاك بعض الوزارات يعزز من تقليص المخاطر التي تحدثها السيول والفيضانات التي قد تحدث اذا استمر هطول الامطارلعدة ايام وهذا يحفز من العمل ليلا ونهارا لتصريف المياه والسيطرة على الوضع العام .

كما وحذرت وزارة الكهرباء المواطنين من الاقتراب من الاسلاك الكهربائية الساقطة على الارض وامساك اعمدة الكهرباء والابتعاد من المباني القديمة التي قد تسقط باي لحظة من شدة الرياح او انفجار بعض المحولات اثناء سقوط الامطار عليها وحفاظا على ارواح المواطنين .