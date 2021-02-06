المقالات

8 شباط مازالت تتكرر..!

39 2021-02-06

 

عباس عبود سالم||

 

في  8 شباط الاسود 1963 بدا العراق يدشن نهجا سلطويا جديدا، هو (الشباطية) اي الازاحة والتنكيل والاستهتار بالثروة البشرية للعراق مع الاستخفاف بالخبرات والامكانات والقدرات المعرفية للمواهب الخلاقة.

اعرض للمتابعين والاصدقاء الاعزاء وثيقة نادرة ومهمة صدرت عن وزارة الداخلية (مديرية المخابرات السرية والسياسية) و مديرية الحقوق في 26 تشرين الاول 1963

وتتضمن الوثيقة قرارا بسحب الجنسية العراقية عن محمد مهدي الجواهري وعبد الوهاب البياتي وذو النون ايوب وغائب طعمة فرمان صاحب النخلة والجيران وعزيز الحاج وصلاح خالص ونزيهة الدليمي وعدد آخر من الشخصيات التي نذكرها ونستذكرها اليوم بتبجيل واحترام..

شخصيات وقامات مازالت الاجيال تباهي بها الامم وتذكرها بفخر  

 بل ان هذه الشخصيات بما قدمت من ابداع ثقافي وادبي تشكل ابرز روافد الهوية العراقية.

 لم يشكل وزير الداخلية الذي اصدر ووقع على هذا القرار اي قيمة في سفر العراق بقدر ما يشكل هؤلاء العمالقة من عظيم الاثر والتاثير والخلود ..

مرت السنوات فسقط الوزير الذي اوصله تحالف السلطة الغاشمة مع البيروقراطية العسكرية..واشرقت شمس الابداع الخالد من عواصم اخرى فكان للتاريخ حكمه النهائي بتخليد الضحية ودفن الجلاد في اكياس القمامة ..

لكن لم نتعلم ولم نتعظ فقد تكرر هذا المشهد مئات المرات في الازمنة اللاحقة فقدر العراق ان تنمو القوة على يد الاراذل الاجلاف الذين يحاربون من هو افضل منهم ويقربون التابع الادنى والاضعف ثقافيا وانسانيا..

تحالف القوة الغاشمة مع البيروقراطية الجاهلة تسبب في هدر طاقات ونزيف افكار وضياع حلم ...ومازالت القرارات المماثلة مستمرة ومازال نزيف الطاقات البشرية العراقية مستمر ..ولم ينقطع..

ف 8 شباط مازالت تتكرر  مع اي تغيير اداري او سياسي في اي مفصل من مفاصل الدولة العراقية ..

فما اكثر الشباطيين الذين لاهم لهم سوى الحرب على الاكبر  والاقدر منهم

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قرارات تُهين كرامةَ المواطن؟!
الابتزاز سمة المرحلة..!
لو كان للدين جلاوزة لما تجرا الملحدون واعلنوا الحادهم
أعداء العراق يراهنون على خلق الاختلافات وتجزئة الشيعة
8 شباط مازالت تتكرر..!
حين يستلهم الرجال الاوفياء مواقف روح الله الخميني
أمريكا تعلن هزيمة السعودية في اليمن
النفاق الفكري لكهنة الليبرالية
عالم الاستخبارات والمخابرات والتجسس والانتخابات المقبلة/3
شحصلنة من تشرين السودة؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك