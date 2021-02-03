خلاصة المخاض وتوشيلة الفكر ونتيجة العمل

حسن المياح||

على الإنسان ~ من بعد أن يتدبر الأمر ويلم بتمامه ~ أن يهيأ نفسه للعمل من أجل الخلاص من الظلم , والنجاة من الإنتقام ...... ???

وهذه هي المسألة ... والمشكلة ... والمعضلة ...

وما أتفه وأحقر التنابلة , والله تعالى الخالق العظيم يقول متحدثآ عن الجامدين المتقوقعين الخانعين الجبناء المستعبدين المستحمرين .... :~

( وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرآ عظيمآ ) ......

وقال جل شأنه .... :~

( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض .... ) ........ ???

خلاصة القول في أساس الفكرة , أن الذي حكم العراق قبل عام ٢٠٠٣م , هم بنو أمية , وما أدراك ما الأمويون وما قد قد فعلوا , ونقموا , وعذبوا , وأجرموا ...... ???

أولئك هم بنو أمية السفهاء المجرمون ....... ??

والذي حكم العراق ~ ويا ليتهم ( السياسيين الفاسدين ) بقوا هناك مشردين , سائبين , هلكانين , أجربين , متسولين اللقمة , مستجدين المكان الذي فيه يخمدون أذلاء مهانين , في دار من هاجروا اليه فرارآ ولواذآ , لأنهم الجبناء الرعاديد ~ ولا زال يحكم العراق بعد عام ٢٠٠٣م , هم بنو العباس .. والويل من بني العباس , حقارة ودناءة , الذين يزيدون على بني أمية المجرمين ظلمآ وإجرامآ , وإنتقامآ وفسادآ , ولؤمآ وأحقادآ , ونهبآ وإستئثارآ ....... , وقد زادوا على بني أمية طوابقآ وقاطات من الظلم والإجرام , والسفالة والسفاهة , والفساد والإنتقام ....... ???

وهؤلاء هم بنو العباس السقط اللمم السائبون صيرورة التائهون , الذي لا زالوا حكامآ سافلين مجرمين مستمرين ....... ???

هكذا أنت ~ ومن هوان الدنيا والسياسيين الفاسدين المجرمين , التافهين الناهبين , السقط المجانين , على الله ~ يا عراق ...... ???

هل يحلو لكم العيش على هذا الطراز من التحضر الهابط , والمدنية المهلهلة السافلة , يا عراقيون ........ ???

الأمر لكم ..... والشأن شأنكم , فلا تستجدوا الصدقات , لأن اليد العليا خير من اليد السفلى , كما حدثنا به رسول الله محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله تبليغآ وهداية , وإرشادآ وتنبيهآ...... ???

ــــــ