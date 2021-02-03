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طائرات الإحتلال الإسرائيلي المسيرة في قبضة المقاومة


 

د.محمد العبادي ||

 

استطيع ان أصف هذا الاسبوع بأسبوع الانتصار على التكنولوجيا الأمريكية والصهيونية، لأنه قد تم فيه إسقاط ثلاث طائرات مسيرة للإحتلال الإسرائيلي واحدة تم إسقاطها في جنوب لبنان ، واثنتان في جنوب وشمال قطاع غزة .

ان المقاومة أثبتت أنها لم تعد تتفرج على الطائرات الإسرائيلية وهي تحلق فوق رأسها وتمارس استفزازاتها وتجسسها على المقاومين في فلسطين ولبنان . ان موازين القوة تغيير وتتطور بسرعة لصالح المقاومين للمشاريع الاستعمارية .

لقد حاول العدو الصهيوني ان يرفع من معنويات جيشه في مكابرة يائسة وأن لا يعترف بالهزيمة التي تلقاها على صعيد المعلومات فقال الناطق بإسم جيش العدو افيخاي أدرعي: (لا يوجد خوف من تسرب المعلومات)!

لكن هذه المكابرة والتضليل لم تعد تنطلي على أحد فالطائرات الاستطلاعية والتجسسية  تم رصدها  وصيدها بسهولة ،وكانت مليئة بالمعلومات مضافا إلى أنه قد تم نقلها إلى مكان آمن يفتح الباب للتعرف على اجزاء تقنياتها .

نبارك للمقاومين هذا الانتصار والكنز الثمين من المعلومات ،

وقد قدمت المقاومة بهذا رسالة واضحة تشير فيها إلى فشل التكنولوجيا الصهيونية والأمريكية وأن الأجواء الفلسطينية واللبنانية لم تعد مستباحة لهم.

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