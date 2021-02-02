ميلاد وأسماء الزهراء عليها السلام وألقابها

د. محمد العبادي||

لقد كانت الليلة التي سبقت الميلاد الطاهر موشية بالنجوم ثم أدبرت بعد أن نشر القمر نوره وبث طلائعه في يوم سعد؛ فإذا بالنور ينبثق قبل بزوغ الشمس من مرقدها في أرجاء مكة معلناً عن ولادة الزهراء عليه السلام؛جاء في أمالي الصدوق:(فلما سقطت الى الأرض أشرق منها النور حتى دخل بيوتات مكة )(1).

فقد ولدت فاطمة (عليها السلام ) مبعث النبي ( صلى الله عليه وآله ) بخمس سنين(2)[عام 614 / 615 م]، في العشرين من جمادي الآخرة بعد الإسراء بثلاث سنين (3) على المشهور من الروايات عن أهل البيت (عليهم السلام ).

إنّها أوحديّة في النسب ، وتستقي عرقها من أصل راسخ شريف الجانبين ؛ وحسبك من عرق النبوّة نسباً ، ومن خديجة طرفاً وشرفا ..

وقد أنعقدت نطفتها من ثمر الجنة ، فقد روى الطبراني بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل فاطمة فقلت يا رسول الله إني أراك تفعل شيئا ما كنت أراك تفعله من قبل فقال لي يا حميراء أنه لما كان ليلة أسري بي إلى السماء أدخلت الجنة فوقفت على شجرة من شجر الجنة لم أرى في الجنة شجرة هي أحسن منها حسنا ولا أبيض منها ورقة ولا أطيب منها ثمرة فتناولت ثمرة من ثمرتها فأكلتها فصارت نطفة في صلبي فلما هبطت الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة فإذا أنا اشتقت إلى رائحة الجنة شممت ريح فاطمة . يا حميراء إن فاطمة ليست كنساء الآدميين .(4)

كما أشار الى ذلك البغدادي في تاريخه،والحاكم في مستدركه وغيرهم .(5)

وفي الروايات عن طريق اهل البيت عليهم السلام نلحظ عيون العناية الإلهية بميلاد فاطمة ( عليها السلام ) فقد روى الصدوق في أماليه عن المفضل بن عمر حيث قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف كان ولادة فاطمة (عليها السلام) ؟ فقال: نعم، إن خديجة لما تزوج بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) هجرتها نسوة مكة، فكن لا يدخلن عليها ولا يسلمن عليها، ولا يتركن امرأة تدخل عليها ،فاستوحشت خديجة لذلك، وكان جزعها وغمها حذرا عليه ، فلما حملت بفاطمة كانت فاطمة تحدثها من بطنها وتصبرها، وكانت تكتم ذلك من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فدخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوما فسمع خديجة تحدث فاطمة فقال لها: يا خديجة من تحدثين ؟ قالت: الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني. قال (صلى الله عليه وآله): يا خديجة هذا جبرئيل يخبرني - أو قال:

يبشرني - انها انثى وأنها النسلة الطاهرة الميمونة ، وان الله تبارك وتعالى سيجعل نسلي منها، وسيجعل من نسلها أئمة ويجعلهم خلفائه في أرضه بعد انقضاء وحيه. فلم تزل خديجة على ذلك إلى أن حضرت ولادتها، فوجهت إلى نساء قريش وبني هاشم: أن تعالين لتلين مني ما تلى النساء من النساء، فأرسلن إليها: أنت عصيتنا ولم تقبلي قولنا، وتزوجت محمدا يتيم أبي طالب فقيرا لا مال له، فلسنا نجئ ولا نلي من أمرك شيئا. فاغتمت خديجة لذلك، فبينا هي كذلك إذ دخل عليها أربع نسوة سمر طوال كأ نهن من نساء بني هاشم، ففزعت منهن لما رأتهن، فقالت إحداهن: لا تحزني يا خديجة فانا رسل ربك إليك، ونحن أخواتك، أنا سارة، وهذه آسية بنت مزاحم وهي رفيقتك في الجنة، وهذه مريم بنت عمران، وهذه كلثوم اخت موسى بن عمران - وفي رواية اخرى: صفوراء بنت شعيب زوجة موسى - بعثنا الله إليك لنلي منك ما تلي النساء من النساء. فجلست واحدة عن يمينها، واخرى عن يسارها، والثالثة بين يديها، والرابعة من خلفها، فوضعت فاطمة طاهرة مطهرة...(6).

إنّ صورة ولادة السيدة الزهراء ( عليها السلام ) تسير على وفق صورة الأولياء في ميلادهم وميعادهم كما رقّنها الذكر الحكيم ؛ فموسى يصنع بعين الله ، ومريم تكلمها الملائكة ويتمثل لها الروح بشراً سوياً ،وعيسى يولد بأمر الله ، وينطق طفلاً في المهد صبيا و..و.

هذه صور عن المؤمنين تحفّ بهم الرحمة الإلهية في تفصيلات حياتهم ،وأخبر الله رسوله الخاتم أنّ هذه الرحمة ليست وقفاً على أحد بل هي قريبة من المحسنين ..

إسماء وألقاب الزهراء

بزغت شمس فضائل فاطمة ( عليها السلام ) منذ أن ولدت وحتى يوم رحيلها إلى المحل الأرفع ، فتقلبت بها أطوار الكمال ، وانبجست عيون الفضائل على أرض مكة والمدينة ؛ فكان لفاطمة تسميات وألقاب كثيرة رشحت به أخلاقها وخصوصياتها : ( عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام : لفاطمة عليها السلام تسعة أسماء عند الله عزوجل ، فاطمة ، والصديقة ، المباركة ، والطاهرة ، والزكيّة ، والراضية ، والمرضية ، والمحدّثة ، والزهراء)(7).

وردت روايات عديدة في تسميتها بفاطمة ؛ فقد جاء عن الإمام علي بن موسى الرضا عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : (إني سميت ابنتي فاطمة لأن الله عز و جل فطمها و فطم من أحبها من النار)(8).

وروى محب الدين الطبري في ذخائر العقبى ؛ أنّ علياً سأل النبي فقال : ( يارسول الله ، لِمَ سُميتْ فاطمة ؟ قال : إنّ الله عزّ وجلّ قد فطمها وذريتها عن النار يوم القيامة )(9).

أما ألقابها ( عليها السلام ) ؛ فمنها : الزهراء فقد ورد عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه، قال : سألت أبا عبد الله الصادق(عليه السلام) عن فاطمة ، لم سميت زهراء ؟ فقال : ( لأنها كانت إذا قامت في محرابها زهر نورها لأهل السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض)(10).

أما لقب الصدّيقة فقد ذكر المازندراني بأنّه : للمبالغة سميت بذلك لشدة تصديقها بما جاء به أبوها.(11) ،وذكر القرشي في هذا اللقب فقال : هي أصدق امرأة في دنيا الإسلام وغيره ، وقد صدّقت وآمنت بنبوّة أبيها وما أخبر به من شؤون الآخرة وغيرها.(12).

وكانت فاطمة ( عليها السلام ) ذات لسان صدق ؛ ( عن عائشة ، قالت: ما رأيتُ أحداً كان أصدق لهجة من فاطمة، إلا أن يكون الذي ولدها)(13).

وهناك ألقاب أخرى لها دلالات رمزية ومعنوية أطلقت على السيدة الزهراء ( عليها السلام ) كما جاء في الزيارة : ( السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها المحدثة العليمة، السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة، السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة ...)(14). كما أنّ لها ألقاب منتزعة من الآيات الشريفة كما في لقب الطاهرة المقتبس من آية التطهير ، والكوثر الذي ورد في سورة الكوثر و..و..

وعليه يظهر أنّ ميلاد فاطمة عليها السلام كان مباركا ،وأن تسمياتها وألقابها كثيرة نظراً لسعة سماتها الشخصية وعظيم منزلتها بين المسلمين . وخليق بهذه الأمة أن تنهل من فيض التأسي بسيدة نساء العالمين وتخليد ذكرها كنموذج للمرأة المعطاء ، بالتحلي بصفاتها الإنسانية الكبيرة .

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1ـ أمالي الصدوق ، الصدوق ، ص691 .

2ـأنظر: الكافي ، الكيني ،ج1ص458 .

3ـ إعلام الورى ، الطبرسي ،ج1ص148 .

4ـ المعجم الكبير ، الطبراني ،ج22ص401.

5ـ تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي،ج5ص86؛ المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري،ج3ص156.

6ـ أمالي الصدوق ، الصدوق ،ص691 .

7ـ بحار الأنوار ، المجلسي ،ج43ص7 .

8ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج1ص 51 ؛ إعلام الورى ،الطبرسي،ج 1ص291 .

9ـ ذخائر العقبى، محب الدين الطبري،ص26 .

10ـ علل الشرائع ، الصدوق ،ج1ص181؛ معاني الأخبار ،الصدوق ،ص64؛ بحار الأنوار ،المجلسي ،ج43ص12 .

11ـ شرح أصول الكافي ، المازندراني،ج7ص213.

12ـ حياة سيدة النساء فاطمة الزهراء (عليها السلام )، باقر شريف القرشي، ص46ـ47.

13ـ سير أعلام النبلاء ، الذهبي،ج2ص131 .

14ـ مصباح المتهجد ، الطوسي ،ص711.