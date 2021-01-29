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فاسدون..ومرتشون..!


 

قاسم الغراوي||

 

أكثر الشخصيات سخرية هي المتلونة والفاسدة تبعآ للظروف والأحداث والمصالح الفردية حيث تتغير  وتتلون حسب الناتج النفعي والمعنوي لهذه الشخصية.

في تصريحات مثيرة ، اعترف النائب مشعان الجبوري ،في أكثر من مرة أنه جزء من الفساد الموجود في العراق، مؤكداً أن جميع السياسيين وأصحاب المناصب الرفيعة في العراق "فاسدون ومرتشون".

 ويعترف (بفخر) في أكثر من مناسبة وتصريح ولقاء في قنوات فضائية : ( أنا وكل ساسة العراق فاسدون) ويؤكد بإنه أخذ رشوة بملايين الدولارات لإغلاق ملفات تتعلق بالفساد.

ويضيف أنه هو وجميع أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية العراقية، عندما يرغبون في فتح أي ملف متعلق بالفساد، يأتي الفاسدون ويسلمون اللجنة رشوة، ويتم على إثرها إغلاق الملف بالكامل.

اكيد تصريحاته لم تأتي عن فراغ وهي حقيقية وهو أول الفاسدين في المنظومة السياسية  والكتل النيابية والأحزاب السياسية المتهمة  تخفي مئات القضايا المتعلقة بالفساد منذ احتلال العراق من قبل القوات الأميركية عام 2003 .

كما أن الحكومات المتعاقبة لم تتحرك خطوة واحدة اتجاه كبار الفاسدين رغم تعهدها بذلك ، ونعتقد أن أي رئيس وزراء  ليس بإمكانه محاسبة أي مسؤول عراقي متهم بالفساد ، لان مجلس النواب من الممكن أن يصوت على سحب الثقة منه . وكذلك يمكن أن يطاح برئيس مجلس القضاء إذا أراد فتح ملفات فساد تخص قادة فاسدين كبار.

 ومشعان غالبا مايكون متناقضا في تصريحاته رغم صراحته فهو مع القاعدة مرة ومع الح ش د مرة اخرى ومع صدام مرة وضد صدام مرة اخرى ومع إيران وضد ايران ومع المالكي وضد المالكي. وتمادى كثيرا في تصريحاته الاخيرة عن الح ش د الشعب ي  حيث اعتبر الحشد محتلين لمحافظاتهم بينما هو نادم على محاربة قوات الاحتلال !!    اين القضاء والمدعي العام من ذلك .

 أن الطبقة السياسية في العراق هي سبب دمار هذا البلد ، الجميع يتحمل المسؤولية،فالغالبية تكذب،  وتسرق، وتأخذ رشوة، ومن يقول غير ذلك فهو يكذب.

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