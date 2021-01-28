نواب البصرة بعد إنتخابهم..كيف يعملون؟!

حسن المياح ||

عشرون نائبآ ~ بعد طرح من يعمل , وإن كان قليلآ , أقل من أصابع اليد الواحدة السليمة ~ يمثلون البصرة , وهم من البصرة سكنآ , وإنتماءآ بلا ولاء لها , ووجودآ , وما هم منها عملآ وحراكآ , ومسؤولية وحسابآ ........

لا هم لهم إلا وجودهم البراجماتي المكيافيلي المؤثر الذات , الذي يفضلوه وعيآ وقصدآ على مصالح الشعب البصري , وهم على أساس خدمة الشعب البصري إنتخبوا ...... ولكنهم ليسوا بقدرها تكليفآ , ولا بموازاتها تصديآ شريفآ , ولا بمستواها تمثيلآ حقيقيآ نزيهآ ..... , لأنهم أقرب الى إنشغالهم الذاتي , منه الى المطالبة بحقوق من إنتخبهم من الشعب البصري .........

ويا ليتهم لم ينتخبوا ..... , ولم يشار اليهم إنتخابآ , ولم يكونوا أعضاء برلمان منتخبين.........

ويا حسرة على الشعب البصري من هذا الإختيار الخاطيء اللامسؤول لهم , إنتخابآ لهم ممثلين....... !!!

الفساد الطاغي في محافظة البصرة لا يشمون رائحته , لأنهم مصابون بالزكام الشديد اللاغي لحاسة الشم , ..... ويا ليت الذي أصابهم هو جائحة كورونا ....... ليقتص منهم , ..... ويتخلص من وجودهم الهامل الشرير ....... ???

ولا يحسونه ..... , لأن البصرة لا تهمهم , وليست هي محافظتهم التي اليها يأوون , ولا هي من صلب واجباتهم ومسؤولياتهم التي عنها يسألون ........ , لأن نظام المحاصصة في الكسب والإنتفاع يشملهم , وهم على أساسه يعملون ........???

فهم لا يتابعون ... , ولا يراقبون ... , ولا يزورون ... , ولا يسألون ... ; وإنما يتواعدون مع المسؤولين في البصرة على إحتساء الشاي نهارآ في المكاتب والدوائر , والحفلات والدعوات ليلآ , ويتبادلون الحديث , عن إمتيازاتهم , وترفهاتهم , وسفرياتهم , وقصص الحب التي هم فيها يغامرون , ويزحفون , ويلتهبون سعارآ , ويمنون النفس ..... , علهم يستأثرون بحياة غرام متعة لفترة , وبعدها ~ لا أظن ~ يطلقون ..... , لأنهم لا عقد شرعي بينهم ..... , ولم يكونوا من المتشرعين ....... ???

يعرفون ... , ويعلمون ... , ويدركون ... , ويلامسون ... , وربما يشاركون , أو لهم حصة مما عنه يسكتون , ويخرسون , ويصمون , ولا يبصرون ..... , أو قل يبصرون ولكنهم يتغاضون , لأنهم منهم ... وهم عنهم لا يختلفون ....... ???

وهم دهاة سمسرة تجارة , وعباقرة تبرير وتصريحات , ولسانهم طويل بقدر إمتداد ما عليه يتحاصصون , ولا يوصوصون , ولا يزقزقون ....; ولكنهم بين الفينة والفينة يغردون تغريدة بلابل عاشقة التزاوج , والرفرفة , والتحاضن , والتقبيل بمناقير حادة لإلتقاط الحبة التي فيها يرغبون ويريدون ....... ???

ذلك هو الواجب المناط بهم عندما يتمكنون , من بعد ما ينتخبون ......???

وتعسآ لمن إنتخبهم من المهابيل , والمستهترين , والمغفلين , ومن إستغفل ببطانية , أو رصيد شحن موبايل , أو منحة خمسين ألف دينار مما يعدون ويبرطلون ويؤجرون , ... وربما ذممهم يشترون ....... ???

والناخبون وما أكثرون مستعدون لهفآ ورغبة وتنافسآ وقوفآ على أبواب المكاتب يحتشدون , ويتجمعون , يستجدون الأعطية التي يتأملون ...... ???

ولا نطيل ..... لأن الكرى قد تغزل بالعيون , والرموش تتهادى رجفة بلهفة ورقة مسترخاة , مما حدا بالشفاه أن تتراقص شبقآ للثم والتقبيل الناعس المجنون , والنعاس يدب زحفآ لمضاجعة الجفون .......

وتلك هي قصة نواب البرلمان الذين يمثلون البصرة , المسترخون , الهائمون عشقآ للإمتيازات , والساعون للدولار في كل نهاية شهر للراتب ينتظرون , ويحسبون ..... , ويعدون ..... , ويكنزون ........???

والشعب البصري المنتظر عبثآ المألوم فاغر فاه جوعآ , ومعدته خواء , وتهتز كلاه عطشآ تحسرآ على شرب ماء عذب سلسبيل , أو حتى تبليل ريق من صنبور ماء جار لا يتمكنون , أو ترطيب شفاه هم لا يعترضون , بل أكيدآ يقتنعون ........???

لأن ضمائر النواب جفت , ومعينها نضب على الشعب البصري ....... ; ولكنها منهمرة كأفواه القرب عطاءآ وتدفقآ على إثرة الذات ... , والأهل ... , والحزب الذي اليه ينتمون ... , وتحت سطوته ينضوون ... , وينافحون ...... ولا يخجلون ......???

قاتلهم الله جلافآ , غلاظآ , أتلافآ .......???

أنى يهتدون ..... ???

ومتى الى الرشد يرجعون ..... ???

وما هم بفاعلين ........ ???

وقد أذن المؤذن أن : حق عليهم القول ..... أنهم الى جهنم واردون ........ ???

وفي سقر هراشآ يتلاومون ....... ???

ويقولون ..... :

أرجعوني لعلي أعمل صالحآ فيما تركت , يوم إنتخبت , وأصبحت عضو برلمان عن المحافظة التي أنا فيها رشحت ..., وعلى أساس خدمتهم وخدمتها إنتخبت ......... ???

كلا ... وكلا ... وكلا .....

إنها كلمة هو قائلها ....... ???