المقالات

نواب البصرة بعد إنتخابهم..كيف يعملون؟!

43 2021-01-28

 

حسن المياح ||

 

عشرون نائبآ ~ بعد طرح من يعمل , وإن كان قليلآ , أقل من أصابع اليد الواحدة السليمة ~ يمثلون البصرة , وهم من البصرة سكنآ , وإنتماءآ بلا ولاء لها , ووجودآ , وما هم منها عملآ وحراكآ , ومسؤولية وحسابآ ........

لا هم لهم إلا وجودهم البراجماتي المكيافيلي المؤثر الذات , الذي يفضلوه وعيآ وقصدآ على مصالح الشعب البصري , وهم على أساس خدمة الشعب البصري إنتخبوا ...... ولكنهم ليسوا بقدرها تكليفآ , ولا بموازاتها تصديآ شريفآ , ولا بمستواها تمثيلآ حقيقيآ نزيهآ ..... , لأنهم أقرب الى إنشغالهم الذاتي , منه الى المطالبة بحقوق من إنتخبهم من الشعب البصري .........

ويا ليتهم لم ينتخبوا ..... , ولم يشار اليهم إنتخابآ , ولم يكونوا أعضاء برلمان منتخبين.........

ويا حسرة على الشعب البصري من هذا الإختيار الخاطيء اللامسؤول لهم , إنتخابآ لهم ممثلين....... !!!

الفساد الطاغي في محافظة البصرة لا يشمون رائحته , لأنهم مصابون بالزكام الشديد اللاغي لحاسة الشم , ..... ويا ليت الذي أصابهم هو جائحة كورونا ....... ليقتص منهم , ..... ويتخلص من وجودهم الهامل الشرير ....... ???

ولا يحسونه ..... , لأن البصرة لا تهمهم , وليست هي محافظتهم التي اليها يأوون , ولا هي من صلب واجباتهم ومسؤولياتهم التي عنها يسألون ........ ,  لأن نظام المحاصصة في الكسب والإنتفاع يشملهم , وهم على أساسه يعملون ........???

فهم لا يتابعون ... , ولا يراقبون ... , ولا يزورون ... , ولا يسألون ... ; وإنما يتواعدون مع المسؤولين في البصرة على إحتساء الشاي نهارآ في المكاتب والدوائر , والحفلات والدعوات ليلآ , ويتبادلون الحديث , عن إمتيازاتهم , وترفهاتهم , وسفرياتهم , وقصص الحب التي هم فيها يغامرون , ويزحفون , ويلتهبون سعارآ , ويمنون النفس ..... , علهم يستأثرون بحياة غرام متعة لفترة , وبعدها ~ لا أظن ~ يطلقون ..... , لأنهم لا عقد شرعي بينهم ..... , ولم يكونوا من المتشرعين ....... ???

يعرفون ... , ويعلمون ... , ويدركون ... , ويلامسون ... , وربما يشاركون , أو لهم حصة مما عنه يسكتون , ويخرسون , ويصمون , ولا يبصرون ..... , أو قل يبصرون ولكنهم يتغاضون , لأنهم منهم ... وهم عنهم لا يختلفون ....... ???

وهم دهاة سمسرة تجارة , وعباقرة تبرير وتصريحات , ولسانهم طويل بقدر إمتداد ما عليه يتحاصصون , ولا يوصوصون , ولا يزقزقون ....; ولكنهم بين الفينة والفينة يغردون تغريدة بلابل عاشقة التزاوج , والرفرفة , والتحاضن , والتقبيل بمناقير حادة لإلتقاط الحبة التي فيها يرغبون ويريدون ....... ???

ذلك هو الواجب المناط بهم عندما يتمكنون , من بعد ما ينتخبون ......???

وتعسآ لمن إنتخبهم من المهابيل , والمستهترين , والمغفلين , ومن إستغفل ببطانية , أو رصيد شحن موبايل , أو منحة خمسين ألف دينار مما يعدون ويبرطلون ويؤجرون , ... وربما ذممهم يشترون ....... ???

 والناخبون وما أكثرون مستعدون لهفآ ورغبة وتنافسآ وقوفآ على أبواب المكاتب يحتشدون , ويتجمعون , يستجدون الأعطية التي يتأملون ...... ???

ولا نطيل ..... لأن الكرى قد تغزل بالعيون , والرموش تتهادى رجفة بلهفة ورقة مسترخاة , مما حدا بالشفاه أن تتراقص شبقآ للثم والتقبيل الناعس المجنون , والنعاس يدب زحفآ لمضاجعة الجفون .......

وتلك هي قصة نواب البرلمان الذين يمثلون البصرة , المسترخون , الهائمون عشقآ للإمتيازات , والساعون للدولار في كل نهاية شهر للراتب ينتظرون , ويحسبون ..... , ويعدون ..... , ويكنزون ........???

والشعب البصري المنتظر عبثآ المألوم  فاغر فاه جوعآ , ومعدته خواء , وتهتز كلاه عطشآ تحسرآ على شرب ماء عذب سلسبيل , أو حتى تبليل ريق من صنبور ماء جار لا يتمكنون , أو ترطيب شفاه هم لا يعترضون , بل أكيدآ يقتنعون ........???

لأن ضمائر النواب جفت , ومعينها نضب على الشعب البصري ....... ; ولكنها منهمرة كأفواه القرب عطاءآ وتدفقآ على إثرة الذات ... , والأهل ... , والحزب الذي اليه ينتمون ... , وتحت سطوته ينضوون ... , وينافحون ...... ولا يخجلون ......???

قاتلهم الله جلافآ , غلاظآ , أتلافآ .......???

أنى يهتدون ..... ???

 ومتى الى الرشد يرجعون ..... ???

 وما هم بفاعلين ........ ???

وقد أذن المؤذن أن : حق عليهم القول ..... أنهم الى جهنم واردون ........ ???

وفي سقر هراشآ يتلاومون ....... ???

ويقولون ..... :

أرجعوني لعلي أعمل صالحآ فيما تركت , يوم إنتخبت , وأصبحت عضو برلمان عن المحافظة التي أنا فيها رشحت ..., وعلى أساس خدمتهم وخدمتها إنتخبت ......... ???

كلا ... وكلا ... وكلا .....

إنها كلمة هو قائلها ....... ???

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أمة تحييها الشهادة سليماني والمهندس ومشروع الحياة
اعذروني فانا مدرس متقاعد خارج نطاق التغطية
دولة آل سعود بذرة فاسدة ومفسدة زرعتها الصهيونية
تهديد اسرائيل و"ساعة طهران"!
البطاقة التموينية و أمتحان اكتفاء العراقيين
الحرة وداعش وموالاة طهران !!!
نواب البصرة بعد إنتخابهم..كيف يعملون؟!
الكاظمي وتعدد السلطات
لا تأخذوا الأمور على محمل الجدّ..فالعالم يغرق في التفاهة!
مقتطفات من تعليقاتنا على ما ينشر في صفحات الفيس بوك
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك