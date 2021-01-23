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العراق في أذهان الأميركان لا في خارطة بايدن

76 2021-01-23

 

 

حسن المياح||

 

... أصحيح أن العراق لا أهمية له لما لم يذكر أسمه في خارطة بايدن , كما يصرحون وينشرون , ويروجون ويفتعلون , ويكذبون ويموهون ..... ????

يروجون إعلاميآ في الفضائيات والصحف لخبر عن تقرير أميركي لا يشير مضمونه لوجود إسم العراق في خارطة بايدن ..... ???

لا أريد نقاشآ الآن أبدآ ; وإنما أرغب الى تلميحات خاطفة على هذا الخبر , الذي يعني حكومة أميركا المثلية المخنثة وإهتماماتها الإستعمارية الإستكبارية الإحتلالية ... ???

خارطة بايدن ليس نصآ مقدسآ موحى لا يحتمل الإضافة أو النقصان , أو التغيير أو التبديل , أو الإستيحاء أو الإستبطان ,  .... كما هو المنزل من القرآن ........... ???

تلك فذلكة توهيم , ويافطة إيهام ...... ???

ولا الخارطة البايدنية للحكومة المثلية المخنثة المعلنة خبثآ وتخطيطآ ماكرآ المكشوفة , تعني أن هذا هو الكل , أو المهم ; وإنما هناك ما هو مخفي مستور , وما هو أهم وأكثر ضرورة الذي يجب كتمانه وعدم إشهاره للعلن , أو توضيحه , ولو ظاهرآ ...... ???

وما خفي هو أكبر وأعظم ..... ومن المخنث المثلي تظهر أشياء وأشياء ...... ???

ولا ينسى , أو يتغافل عن ثروات العراق وخزائنه , وموقعه الجغرافي , وأهميته الإستراتيجية من عدة ميادين ومختلف الإعتبارات والوجودات ........ , حتى ينسى ذكره , أو لم يدرج أسمه نقطة موقع في خارطة بايدن المزينة بالمثلية , والمزركشة المطعمة باليهودية الصهيونية......... ???

وأن العراق ~ بما هو عراق عظيم ~ الذي تحكمه العمالة من خلال الجوكرية ~ جاذب محبوب , مقدر مهيوب مريود , لا يمكن الفكاك عنه , ولا التفريط فيه , ...... وكيف يكون ذلك , وهو العراق العظيم صاحب أكبر سفارة أميركية تتكون من أكثر خمسة آلاف جاسوس صهيوني مجرم حقير رذيل قاتل ناهب في عقر داره في العاصمة بغداد , في قلب المنطقة الخضراء اللامة لها وللعملاء والجوكرية والفاسدين من تسيس خردة برعشة , أو حكم صدفة ....... , وهناك القواعد العسكرية الضخمة والمنتشرة في محافظاته من مثل قاعدة عين الأسد وغيرها , بصيغة تمويهية على أنها إستشارة وقوات دولية , وأنهم مستشارون منتشرون في الدهاليز , ومشاركون في مختلف الفنون .......???

وذلك هو الإحتلال الذي على أساسه الأميركان في شؤون العراق الداخلية والخارجية يتدخلون , ويرسمون , ويقررون , ويفرضون , وفي أي إتجاه يريدون ... , فإنهم يلجون ويتمكنون ويتقدمون ..... ???

وهناك مآرب إستعمارية أخرى ,  وغايات إستكبارية غيرها , ومنافع إحتلال بها يتمتعون , وعلى أساسها يبقون ..... ,  ويمكثون ..... , ويتعاملون ..... , ويمتصون ..... , وينهبون ولا يتوانون ......... , أو ينسون , أو كما يقول التقرير الأميركي , أنه " لا وجود لإسم العراق في خارطة بايدن  " ...... ???

والأميركان ~ هم من دون أن يذكر أسم العراق في خارطة بايدن ~ هم له محتلون وساكنون ومتمتعون , ويصولون ويجولون ويتصرفون , ......... ... ???

 فكيف ~ تقول ... أو تسأل ... , عن العراق في الخارطة لا يذكر .......... وهم فيه متنعمون ومتفرفشون , ومنه يمتحون وينهبون , وفيه يعبثون ويدمرون ............ ???

....... إذن .......

فما قيمة التقرير ~  الذي هو تلخيص لخارطة بايدن ~ من دون العراق , في أجندة الإدارة الأميركية , سواء ذكر أسمه بايدن في خارطته , أو لم يكن من الذاكرين ....... ???

العراق عند أميركا المجرمة أولآ ..... بلا إختيار أو إنتقاء أو تفاضل , ولا ينافسه غيره من أحد , سواء ذكر العراق في خارطة بايدن , أو لم يذكر ....... ???

..... وبعد كل هذا .....

 ولكن العراق ............ , ليس هو الآخر في أجنداتهم ....... ???

وهنالك الكثير غيره ...... ولكن , كذلك , لا يذكرون ........ ???

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