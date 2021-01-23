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♦️ التعليم الالكتروني حماية لارواح ابنائنا ♦️


 

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

هناك سؤال مهم يجب ان نطرحه و يدركة كلا من المعلم و المتعلم ما هي الغاية من التعليم ؟

هناك بحسب الاستنتاج و الاطلاع مدرستين فلسفيتين قد تنازعا من اجل الاجابة عن السؤال ، و ان كنت ارى انهما متفقين بالنتيجة اذا كانت العلاقة بينهما شرطية .

الجواب :

هناك مدرسة ترى ان الغاية من التعليم هي تمكين الطالب او المتعلم من << اكتساب المعرفة >> .

اما المدرسة الاخرى فترى ان الغاية من التعليم هي تمكين الطالب او المتعلم من << اكتشاف المعرفة >> .

و طبعا هناك اختلاف جوهريا بين الغايتين ، في مدلولاتها و تطبيقاتهما في نظام التعليمي .

ولكن في رأينا ان القضية اشتراطية بمعنى لا تكون مكتشفا للمعرفة ان لم تكن مكتسبا لها ، و ان الاكتفاء بالاكتساب قد يكون في مرحلة من مراحل التعلم واجبا بالنظرة التعليمية و حتى الشرعية ، و لكن الاكتشاف قد يكون مرحلة اختيارية من ناحية النظرة التعليمية و مستحب من الناحية الشرعية .

·        محل الشاهد :

نقول : في ضوء الغايات و الفلسفات المطروحة ، في غاية التعليم  ، ممكن للتعليم الالكتروني و اختباراته تحقيق كل ذلك .

و هو الطريق الاسلم لحماية ابنائنا ، من الوقوع في شراك فايروس كورونا القاتل ، الذي لا يعرف اثناء هجومه نوع جنس الانسان و وقت تجمعه ان كان ساعة واحدة ، او ثانية او الاقل من ذلك .

اضف ان التجمع الطلابي يختلف عن اي تجمع اخر حيث التجمعات الاخرى ، ممكن حرية الحركة بالتباعد و التعقيمات بينما اماكن التعليم محدودة الحيز المكاني من جهة ، و من جهة اخرى لم نرى اي اهتمام قد يكون ضمن المستوى العالي او حتى المتوسط المطلوب من الوقاية الكافية الحامية الى ابنائنا .

السادة المسؤولين في كافة المقامات و المستويات ، كونوا محبين و ساعيين لحماية الجيل و الحفاظ عليه من الموت من خلال الاصابة بالفايروس او تبعاته اولى من النظر و التفكير  الى الموضوع بروح الأنانية و التكبر المتزمت الهادف فقط لاثبات وجود الراي الامر ، قبل الخوض بكافة توقعاته و تفاصيله .

اذن نوجه الكلام الى

السيد رئيس البرلمان

السادة النواب

السيد رئيس الوزراء

السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي

السيد وزير التربية

كافة السادة المعنيين

احموا ابنائنا من خلال الاستمرار بالتعليم و الاختبار الالكتروني

اللهم احفظ العراق و شعبه

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