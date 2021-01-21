البيت الابيض على موعد مع رئيس..راحل واخر قادم ؟

يوسف الراشد ||

/1/ 2021 شهد البيت الابيض الامريكي رحيل المجرم ترامب في سابقة خطيرة لم تشهدها الانتخابات الامريكية بين رحيل رئيسها المنتهية ولايته وبين قادم رئيس جديد يستلم زمام الامور لاربع سنوات قادمه لحكم البلاد .

ان الشرخ الذي احدثه ترامب والاحداث الاخيرة وما تعرضت له الولايات المتحدة الامريكية من هرج وفوضى وهوس واحتجاجات واقتحام البيت الابيض من قبل مناصريه والطعن بنتائج الانتخابات وعدم التداول السلمي للسلطة بين الرئيس الراحل والقادم الجديد قد اضاع من هيبة امريكا .

وقد اتخذت اجراءات مشددة حيث قام البنتاكون بتحشيد مئات الالاف من الجنود لتأمين محيط البيت الابيض ومحيط الكونكرس ومدينة واشنطن واغلقت بعض مداخل ومخارج الطرق في احتياطات امنية خوفا من اندلاع حرب او اشتباكات اهلية بين المناصرين للقادم الجديد وبين الراحل المخلوع .

الولايات المتحدة الامريكية واحداثها الاخيرة كشفت للعالم زيف وهشاشه ادعاها للديمقراطية وانكشاف زيف القوة المزعومة الراعية للحرية وقد انكشفت لجميع شعوب العالم فاين ماتحل امريكا يحل معها الدمار والحروب والظلم والاستبداد والاستعمار وانها شنت الحروب والغزوات على دول عدة بما فيها العراق وأفغانستان وسورية واليمن وفلسطين وليبيا وبلدان عديدة اخرى بتواجدها المباشر والغير مباشرة وانها تستخدم شعارات الحرية والديمقراطية المزيفة للتدخل السافر في شؤون الدول وانها تقوم بعمليات التجسس الواسعة في جميع أنحاء العالم.

لقد شهد العالم خلال الاربعة سنوات الماضية وخلال تولي ترامب وتصرفاته بانه رجل لا يحترم الإتفاقيات والعهود وقد شهدت فترة حكمه التنصل والانسحاب من عدة معاهدات دولية منها الإتفاق النووي والإنسحاب من جمعية حقوق الإنسان ومعاهدة الصواريخ النووية مع روسيا اضافة الى فرض الأتاوات على زعماء الخليج وحصولة على مليارات الدولارات مقابل حماية عروشهم ودفاعيه عن بن سلمان في قضية مقتل خاشقجي مقبال المليارات وبقائه في السلطة اضافة الى صفقات السلاح ضد الشعب اليمني .

كما وشهدت فترة حكمة تنفيذ جريمة المطار وانتهاك الاجواء العراقية في عملية عسكرية راح ضحيتها قادة النصر الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس وقصف مواقع الجيش العراقي ومواقع الحشد المقدس .

كما شهدت فترة حكمه عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني وتهافتت عدة دول عربية وخليجية للتطبيع اما الجارة ايران فكانت حصتها فرض حصار اقتصادي عان منه الشعب الايراني المسلم .

لقد انقضت السنوات الاربعة لحكمه وولى مخذول ملعون تلعنة الليالي والايام لما اقترفه من مأسي واجرام واعتداء على الشعب الفلسطيني والشعب اليمني والشعب العراقي والشعب الايراني وسيلعنه الشعب الامريكي لما اقترفه من اذى وفوضى واجرام بحقهم ..

وعلى الرئيس الامريكي المنتخب بايدن مسؤولية مضاعفة لاعادة هيبة الولايات المتحدة من خلال مد جسور التواصل وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والسياسة الامريكية الخارجية بما يعكس التوازن السياسي والعسكري والاقتصادي .

والبيض الابيض الامريكي يودع رئيس قضى اربعة سنوات ويستقبل رئيس جديد لاربع سنوات قادمة والعالم يامل ان يستفاد بايدان من اخطاء سلفة لتصحيح مسارات عملة الجديد .

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