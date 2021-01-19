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الاختبار الالكتروني نتيجة منطقية للتعليم الالكتروني


 

🖋️ الشيخ محمد الربيعي||

 

 

التعليم الإلكتروني ، هو نظام تفاعلي للتعليم يقدم للمتعلم باستخدام تكنولوجيات الاتصال و المعلومات ، و يعتمد على بيئة إلكترونية رقمية متكاملة تعرض المقررات الدراسية عبر الشبكات الإلكترونية ، و توفر سبل الإرشاد و التوجيه و تنظيم الاختبارات و كذلك إدارة المصادر و العمليات و تقويمها.

محل الشاهد :

من اجل تجنب الهلاك بالاصابة بالمرض الفتاك و المسمى فايروس كورونا ، و الذي لا يوجد في قانون سلوكه و حركته بالاصابة مبدأ ( التمييز ) ، حيث انه يعمل في اساس الانتشار و الاصابة مبدأ المساواة  .

و على ضوء ذلك كان القرار بان يكون التعليم الكترونيا والاختبار ايضا الكتروني ، و صار هذا النوع من تعليم مقبولا و تقبله  الجميع لضرورة حتمية لا مفر منها .

ولكن نلاحظ هناك اراء تريد الفصل بين التعليم الالكتروني و الاختبار الالكتروني ، و جعل الاختبار حضوري  وهذا بطبيعته قرار ليس منطقي و  يجعل هناك تناسبا طردي بين طريقة التدريس و طريقة الاختبار  .

ان جعل الاختبار للطلبة في ضوء التعليم الالكتروني ، حضوريا يعتبر قرار غير منطقي  ، و خصوصا على المستوى النفسي للطالب ، كما ان ذلك لن يكون مفر من الاصابة بالفايروس و يؤثر على الوضع النفسي و الصحي للطلبة ، و يدخل الدولة و المجتمع في ارباك هي في غنى عنه .

على الحكومة و كافة مسؤوليها و نخص بالذكر المعنيين من وزارة التعليم العالي ، و بالخصوص السيد الوزير و السيد رئيس الجامعة كلا بحسب محل ادارته ، و كذلك المعنيين من وزارة التربية و التعليم و نخص بالذكر السيد الوزير ...

ان يبقوا في ضوء الضروف التي يمر بها البلد على التعليم الالكتروني و الاختبار الالكتروني فهو الارجح و الاسلم لحياة طلبتنا الاعزاء

اللهم احفظ العراق واهله

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