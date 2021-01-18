المقالات

تجارب شيعة العراق


 

محمّد صادق الهاشميّ ||

 

هناك ثورات شيعية سُرقت، وثورات لم تُسرق, وثورات فشلت وأخفقت وأخرى نجحت :

1. سُرقت من شيعة العراق ثورةُ العشرين التي قادها المراجع والعلماء، وقدّم الشيعة لأجلها الدماء الزاكيات، وانتهت بهيمنة الخطّ القومي والبريطاني والشيوعي والبعثي, وعاد الشيعة فيها مشردين مهمّشين مطاردين خائفين، يُقتل رجالُهم، وتُستحيى نساؤهم .

2. وسُرقت من شيعة العراق أيضاً التظاهراتُ التي دعت إليها المرجعية؛ لتصحيح الخطّ الاسلامي بما يلبي طموحات الأمّة من توفير الخدمات، وإنهاء الفساد والمحاصصة, وانتهت بثورة بعثية تشرينية أكتوبرية، في غالبها أنّها جمعت النفايات، وعد الأخيار من سقط المتاع :

وما للمرءِ خيرٌ في حياةٍ إذا ما عُدّ من سقط المتاع.

3. ثورة الامام الخميني حاولت القوى اليسارية والشيوعية ومنافقي خلق وأمريكا أنْ تخترقها إلّا أنّ الإمام وقف في « بهشت زهراء » في اليوم الأوّل وقال: ( أنا أعيّن الحكومة). وقال (لا شرقية ولا غربية)، فمنع الاغيار من سرقتها وحدد هويتها واعلن ان للبيت والثورة رب يحمي.

4. أخشى أنْ تُسرق تجربة الحشد الشعبي لأسباب كثيرة وخلافات ضاربة في العمق من الأيديولوجيات والتاريخ والرؤى والفساد والحصار .

·        خلاصة القول:

الذي أخشاه على شيعة العراق هو تحقق نبوءة عليّ بن ابي طالب (عليه السّلام) الذي وصف تجاربهم السياسية بأنّها يلازمها الفشل كما يلازم النساء سقوط جنينها بقوله كما ورد في «نهج البلاغة» عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّه قال: « أَمَّا بَعْدُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، فَإِنَّمَا أَنْتُمْ كَالْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، حَمَلَتْ فَلَمَّا أَتَمَّتْ أَمْلَصَتْ، ومَاتَ قَيِّمُهَا، وطَالَ تَأَيُّمُهَا، ووَرِثَهَا أَبْعَدُهَا...»، نعم أخشى أنْ يرثَ تجربتُنا (الأبعد) عن تاريخ الشيعة من البعثيين الأيّام القادمة . وسنرى وترون، ومن الله التوفيق.

: 17 / 1 / 2021 م.

ــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العلم في غير محله جهل وداء
الطريق الى التغيير السياسي في العراق
تجارب شيعة العراق
حدثنا بياناتنا فهل ستحدثون ضمائركم !!
المعادلة الإنتخابية القادمة
الانتخابات بين التاخير والتأجيل
ماذا يريد هذا الشعب او الاصح الشعوب العراقية؟!
للذكرى وللأسف..!
الفوضى العراقية..فريق"الغشمة" يقابله فريق"الكلاوجية"..!
قراءة في كتاب نهاية التاريخ الأمريكي..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.86
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار وارحم وتغمد برحمتك الشيخ الجليل خادم ال البيت الشيخ محمد تقي ...
الموضوع :
وفاة آية الله العظمى محمد تقي مصباح الازدي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسام على افضل الخلق والمرسلين رسولنا ابو القاسم محمد واله الاطهار ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
ابو حسنين : حيل وياكم يالغمان والغبران والمعدان هذا ماحصلت عليه من اعمالكم بتخريب مدنكم وتعطيل مدارسكم وحسدكم وحقدكم بعظكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... جريمة جديدة وفضيحة كبرى تقترفها حكومة الكاظمي بحق ابناء الوسط والجنوب
فيسبوك