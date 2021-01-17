مودة حديثة وسلوك حضاري معاصر

حسن المياح ||

المودة الحديثة المصطنعة الجديدة المبتكرة إبداعآ في عهد وزمن ووقت ومسؤولية السلوك الحضاري المعاصر , هي أن المسؤول هو الذي يزور التاجر في متجره , وصاحب الشركة في مقر عمله أو في موقع ورشته أو في مكتب شركته , تسهيلآ للأمر وتعجيلآ للسبق , وتخصيصآ براجماتيآ نفعيآ ذاتيآ للمسؤول ..... ???

والإبداع الجاذب هو أن المسؤول يظهر مع التاجر أو صاحب الشركة في فيديو يتمشيان بنزهة , ويتحدثان ويعلنان تصريحات نارية ثورية إنتاجية بطلاقة لسان وخفة روح وعجلة لفظ وتحسب منفعة , والنسيم الطيب الهاب بعطره الفواح يدغدغ مشاعرهما , ويبعث الحركة في يد التاجر أو صاحب الشركة , فيلاعبها بمرح لتندس طواعية في جيبه , ويخرجها ..... , والورق الأخضر المتلأليء البراق قدحآ يتطاير من شداته المحكمة الرزم والوثاق النايلوني المرن بقوة مغناطيسية مزودة بالأشعة فوق الحمراء كشفآ , ليستقر راحة وتجمعآ فيما يهيئه المسؤول من وسيلة إجتماع وحقيبة حفظ ..... ???

وبينما هما يتماشيان الهوينا , بإختيال وفخار , ويتسامران ..... , ويطلقان الإبتسامة تلو الأخرى مصحوبة بقهقهة مصطنعة حذرة هادئة خفيفة , وبكل بشاشة وحبابة ولطافة وتحريك وجدان ....... , والمسؤول المضطرب الحال شوقآ للدولار يهيل السنفونيات البتهوفنية الموسيقية المعزوفة , التي تشدو طربآ متناغمآ , والسونتات الشعربية الشكسبيرية من الثناء النافخ , والإطراء النافش , مادحآ التاجر أو صاحب الشركة بكلمات عذبة حسان , تقطر إستجداءآ رذيلآ على أنها نزاهة , ومذلة على أنها تمجيد , ومهانة على أنها تعظيم , وخسة على أنها تلطيفات ومقبلات , ....... وما الى ذلك من تناءات حميمة معبرة متزاحمة , وإطراءات فانتازية جاذبة متتالية , ليلطف الجو شاعرية , ويمهد الى السيل المنهمر من الدولارات الأميركية , والدنانير العراقية , والأعطيات المصرفية , والحسابات البنكية , تلميحآ لإرساء العقود , وتطمينآ للحصول على المشاريع ..... ???

ألا لعنة الله والملائكة والشعوب المظلومة والمحرومة والمنهوبة على الدولار وراشيه ومرتشيه , وعلى الدينار المدفوع سحتآ حرامآ ومرسله وقابضه ....... الى قيام يوم الدين .