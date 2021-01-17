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التاجر الراشي والمسؤول الفاسد

61 2021-01-17

 

حسن المياح ||

الذي يدفع كومشنآ , ويسميها جعالة ظلمآ وعدوانآ وتحريفآ وتزييفآ , أقوى وأكثر وأجزل , ويهيأ ويعد ويدعو الى وليمة غداء أو عشاء للمسؤول الفاسد الذي يسيل لعابه على الرشوة المال السحت الحرام , يثنى عليه حتمآ من قبله , ويكرم لازمآ وأكيدآ من السحت الحرام , ويفضل عطاءأ سخيآ برمكيآ فاحشآ مجرمآ عقودآ ومشاريعآ , وكلما دفع أكثر وأضخم ,  وزيت حزام السير بفاخر الدولار وعاطر الدينار , يكون له قصب السبق في الرسو عليه عقودآ , والتحصيل الوافر براحة بال ~ وبلا بذل جهد أو إنفاق عمل وتعب ~ من المشاريع , وبأسعار وكلف وتقديرات مالية تتزايد هندسيآ لا عدديآ , لأن المسؤول بذلك يزداد حصة وثراءآ بقدر ما يوافق عليه من عطاء حاتمي متبرمك من أموال الشعب المنهوب المحروم المظلوم ....... ???

اللهم زد العذاب من لظى نارك الحارقة الصاهرة المذوبة لأجساد من عصاك بقصد وعناد , وبتجريء ومعاداة , وبإحتيال بلا حياء , إنك أنت العزيز المنتقم الجبار ... ??

إضحكوا أيها الراشي والمرتشي قليلآ , وفرفشوا إسترخاءآ وإنحلالآ , وتمغطوا مرونة توسعآ بأبعاد متنوعة على حساب الشعب , ........ , وما الى ذلك من إنتفاخات وتورمات وإنتفاشات , إرتقاءآ الى حالة الحبوط والنفوق ....... ???

 وإعلموا أن هذا هو إملاء الله لكم , لتزدادوا إثمآ بما ترشون وترتشون ,وأن الله سبحانه وتعالى ممدكم في طغيانكم تعمهون , وأنكم حصب جهنم , وحطب نارها , وحجر شواءها , وما الى ذلك من عذابات وعقوبات , حتى يقال لكل واحد منكم : ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) سخرية منك , وإستهزاءآ بك , وضحكآ مما هو مآلك ودار خلودك ........ ???

وإذا قيل لكم لا تفسدوا , ولا ترشو , ولا تدهنوا السير حرامآ ...... , تقولون إنما نحن مصلحون , وكرماء , وباذلون من كيس غيرنا الذي نستعبده من الشعب مهانآ جبانآ , ولا يضرنا ما نقوم به ; وإنما هو زيادة على إضافة , وثراء على نماء ....... ???

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